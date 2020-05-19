Наступает солнечный минимум. Что это значит для Земли

Источник материала: IT.Tut.by

Земля на пороге наступления солнечного минимума. И хотя некоторые считают, что это приведет к холоду, голоду или даже землетрясениям, на самом деле это не так. Суть явления объясняет Science Alert.



Изображение: 2i.by

Солнечный минимум — период низкой солнечной активности в 11-летнем цикле Солнца (так что, скорее всего, вы уже пережили несколько минимумов).

Еще в 2017-м NASA отметило, что солнечный минимум ожидается в 2019—2020 годах. А в декабре прошлого года NOAA (Национальное управление океанических и атмосферных исследований) заявило, что «солнечный минимум между 24-м и 25-м солнечными циклами наступит в апреле 2020 года (плюс-минус 6 месяцев)». Так что мы либо уже достигли этого периода, либо на пороге.

Солнечный цикл основан на магнитном поле Солнца, которое меняет свое направление каждые 11 лет. Точно неизвестно, что этим движет — последние исследования показывают, что это может быть связано с влиянием Венеры, Земли и Юпитера, но полюса нашей звезды меняются местами как раз во время солнечного минимума.

Поскольку магнитное поле Солнца контролирует солнечную активность, то во время солнечного минимума как раз самые слабые вспышки и меньше всего пятен. А когда Солнце достает максимума, то его магнитное поле усиливается, и активность солнечных пятен и вспышек увеличивается, прежде чем снова пойти на спад до следующего солнечного минимума.

Обычно мы не ощущаем на Земле смену солнечных циклов — хотя мы можем заметить возросшую активность полярных сияний во время солнечного максимума или его влияние на радиосвязь и навигационные спутники. Кроме того, люди, которые наблюдают за Солнцем, увидят на нем больше пятен во время солнечного максимума.

В солнечном минимуме ультрафиолетовое излучение уменьшается. Это приводит к тому, что атмосфера Земли как бы немного сжимается, но не настолько, чтобы перестать нас защищать. Опасность во время солнечного минимума может грозить только астронавтам в космосе.

А вот связь с понижением температуры, землетрясениями и голодом в лучшем случае незначительна. Так, хотя некоторые таблоиды приводят в пример « год без лета » — 1816-й, когда был период низкой солнечной активности (минимум Дальтона) — но на деле решающую роль там сыграло и извержение вулкана Тамбора, и Малый ледниковый период, который длился с XIV по XIX век.

Считается, что затяжной солнечный минимум может привести к новому «Малому ледниковому периоду». Однако, как заметило NASA, «потепление, вызванное выбросами парниковых газов в результате сжигания человеком ископаемого топлива, в шесть раз превышает возможное десятилетнее охлаждение». В сообщении подчеркивается, что даже если бы солнечный минимум длился сто лет, глобальные температуры все равно продолжили бы повышаться, так как антропогенный фактор сейчас является доминирующим.

Некоторые ученые проводят связь между солнечным минимумом и вулканической активностью, но доказательная база слабая и разные статьи не согласны с периодичностью. Но нам, пожалуй, не стоит об этом беспокоиться. Сейчас Солнце значительно более активно, чем во время минимума Дальтона (с 1790 по 1830 годы), когда и было извержение вулкана Тамбора.

Таким образом, нынешний солнечный минимум не выглядит чем-то необычным.