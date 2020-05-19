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Наступает солнечный минимум. Что это значит для Земли
25.05.2020 15:18 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Земля на пороге наступления солнечного минимума. И хотя некоторые считают, что это приведет к холоду, голоду или даже землетрясениям, на самом деле это не так. Суть явления
Солнечный минимум — период низкой солнечной активности в 11-летнем цикле Солнца (так что, скорее всего, вы уже пережили несколько минимумов).
Еще в 2017-м NASA отметило, что солнечный минимум ожидается в 2019—2020 годах. А в декабре прошлого года NOAA (Национальное управление океанических и атмосферных исследований) заявило, что «солнечный минимум между 24-м и 25-м солнечными циклами наступит в апреле 2020 года (плюс-минус 6 месяцев)». Так что мы либо уже достигли этого периода, либо на пороге.
Солнечный цикл основан на магнитном поле Солнца, которое меняет свое направление каждые 11 лет. Точно неизвестно, что этим движет — последние исследования показывают, что это
Поскольку магнитное поле Солнца контролирует солнечную активность, то во время солнечного минимума как раз самые слабые вспышки и меньше всего пятен. А когда Солнце достает максимума, то его магнитное поле усиливается, и активность солнечных пятен и вспышек увеличивается, прежде чем снова пойти на спад до следующего солнечного минимума.
Обычно мы не ощущаем на Земле смену солнечных циклов — хотя мы можем заметить возросшую активность полярных сияний во время солнечного максимума или его влияние на радиосвязь и навигационные спутники. Кроме того, люди, которые наблюдают за Солнцем, увидят на нем больше пятен во время солнечного максимума.
В солнечном минимуме ультрафиолетовое излучение уменьшается. Это приводит к тому, что атмосфера Земли как бы немного сжимается, но не настолько, чтобы перестать нас защищать. Опасность во время солнечного минимума
А вот связь с понижением температуры, землетрясениями и голодом в лучшем случае незначительна. Так, хотя некоторые таблоиды
Считается, что затяжной солнечный минимум может привести к новому «Малому ледниковому периоду». Однако, как
Некоторые ученые проводят связь между солнечным минимумом и вулканической активностью, но доказательная база
Таким образом, нынешний солнечный минимум не выглядит чем-то необычным.
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Земля на пороге наступления солнечного минимума. И хотя некоторые считают, что это приведет к холоду, голоду или даже землетрясениям, на самом деле это не так....
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