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Apple Glass полностью рассекречены. Новинка будет продаваться за 499 долларов

25.05.2020 15:18 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Инсайдер Джон Проссер (Jon Prosser) на YouTube раскрыл подробности о новой категории продуктов Apple — «умных» очках дополненной реальности (AR). Рассекречено не только финальное название гаджета, но даже цена, время анонса и начала продаж.

Apple Glass полностью рассекречены. Новинка будет продаваться за 499 долларов

По информации Проссера, устройство назовут Apple Glass. За базовую версию девайса будут просить 499 долларов. Анонсировать девайс могут в четвертом квартале этого года или первом квартале следующего. Продажи при этом начнутся не раньше конца 2021 или начала 2022 годов.

Инсайдеру якобы удалось увидеть прототип новинки. Он был выполнен из пластика и не оснащался камерой — последнее для коммерческой версии пока не подтверждено. Но звучит правдиво — на такое решение вполне могут пойти из соображений безопасности. К тому же, при внедрении камеры очки могли бы запретить для продажи в некоторых странах.

Проссер утверждает, что все вычисления будут происходить не на самих очках, а на подключенных к ним беспроводным способом iPhone. Подобный принцип использовался в первом поколении часов Apple Watch. В Apple работают над тем, чтобы Glass выглядели как обычные очки и воспринимались не как нечто чрезмерно инновационное, а как понятное для обычного человека.

В каждую линзу очков встроят по миниатюрному экрану, заряжать девайс получится беспроводным способом. Управление смарт-очками — через жесты, причем и взмахами рук. В девайс встроят сенсор LiDAR, прямо как в последнем поколении iPad Pro. Проссер говорит, что LiDAR в планшетах и будущих iPhone в основном нужен как раз для того, чтобы инженеры Apple с помощью собранных этими датчиками данных смогли усовершенствовать Apple Glass.

Кроме того, Проссер заявил: презентацию новых iPhone в этом году с сентября сдвинут на октябрь, тогда же начнутся и продажи смартфонов.

Ниже — цены популярных у нас iPhone:

 
 
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Инсайдер Джон Проссер (Jon Prosser) на YouTube раскрыл подробности о новой категории продуктов Apple — «умных» очках дополненной реальности (AR). Рассекречено не только...
 
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