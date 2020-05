В США рассказали о возможностях редкого четырехствольного огнемета. О нем знают по фильмам

Источник материала: IT.Tut.by

В США рассказали о возможностях малоизвестного в реальной жизни, но знакомого по голливудским боевикам четырехствольного оружия. Речь идет об огнемете - ракетной установке M202 FLASH. Это одно из очень немногих переносных вооружений с четырьмя стволами в мире, пишет We Are The Mighty.



На первый взгляд, оружие похоже на гранатомет, только с четырьмя стволами, соединенными попарно. Однако по факту это именно огнемет: он снаряжается четырьмя 66-мм ракетами с зажигательной смесью. Название M202 FLASH расшифровывается как FLame Assault SHoulder («Наплечный штурмовой огнемет»).

Такое вооружение сильно эволюционировало со времен Второй мировой — тогда огнеметы представляли собой баллон с зажигательной смесью, от которого шел шланг с рукояткой, из которого боец и выпускал струю огня. Несмотря на то, что модели тех лет были вполне эффективными, особенно для выкуривания противников из укрытий, их дальнобойность была очень невелика. А попадание пули или осколка в баллон почти гарантированно превращало бойца в живой факел. Кроме того, силуэт огнеметчика сильно отличался от других солдат, и враги целились именно в них.

Четырехствольный огнемет M202 решил большинство этих проблем. Оружие могло бить на 800 метров — и пусть не каждый раз бойцу удавалось стрелять именно с максимальной дистанции, он все равно был избавлен от необходимости подбираться к противнику вплотную.

Каждая из четырех ракет M74, которыми снаряжалось оружие, содержала больше чем 500 граммов порошка триэтилалюминия — при воспламенении это вещество дает адскую температуру в 2200 градусов, такой жар прожжет все что угодно.

Долгой боевой карьеры огнемету не досталось: большую часть времени он лежал на складах, оружие вышло проблемным и не самым надежным. Есть сведения об использовании M202 в контртеррористических операциях США. Тем не менее, огнемет получил мировую славу, «снявшись» в нескольких знаменитых голливудских фильмах и попав в игры Resident Evil от Capcom и в Payday 2 от Overkill Software.



Но самым знаменитым появлением на экране остается, конечно, боевик «Коммандо» с Арнольдом Шварценеггером.