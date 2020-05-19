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Китай вооружит свою технику новыми пулеметами Гатлинга
25.05.2020 15:18 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
В Китае разработали новый пулемет калибром 12,7 мм, работающий по системе Гатлинга — с блоком вращающихся стволов. Оружие установят на вертолеты G-20, бронеавтомобили и катера,
Как отмечает издание, сейчас армия Китая обращает особое внимание на мобильность сухопутных и морских подразделений в перспективе противостояния с
Новый пулемет, как сообщается, значительно превосходит по скорострельности предыдущие модели (более 2000 выстрелов в минуту, что типично для моделей, сделанных по системе Гатлинга), имеет три ствола и ленту на 400 патронов.
Также китайские СМИ сообщали о второй разрабатываемой модели пулемета — винтовочного калибра 7,62 миллиметра, с шестью стволами, также работающего по схеме Гатлинга. Оружие похоже на знаменитый американский «миниган» (из такого стрелял Арнольд Шварценеггер в фильме «Терминатор-2»).
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В Китае разработали новый пулемет калибром 12,7 мм, работающий по системе Гатлинга — с блоком вращающихся стволов. Оружие установят на вертолеты G-20,...
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