Китай вооружит свою технику новыми пулеметами Гатлинга

Источник материала: IT.Tut.by

В Китае разработали новый пулемет калибром 12,7 мм, работающий по системе Гатлинга — с блоком вращающихся стволов. Оружие установят на вертолеты G-20, бронеавтомобили и катера, пишет defenseworld.net.



Источник: defenseworld.net

Как отмечает издание, сейчас армия Китая обращает особое внимание на мобильность сухопутных и морских подразделений в перспективе противостояния с Тайванем , Индией и США (в Южно-Китайском море).

Новый пулемет, как сообщается, значительно превосходит по скорострельности предыдущие модели (более 2000 выстрелов в минуту, что типично для моделей, сделанных по системе Гатлинга), имеет три ствола и ленту на 400 патронов.

Также китайские СМИ сообщали о второй разрабатываемой модели пулемета — винтовочного калибра 7,62 миллиметра, с шестью стволами, также работающего по схеме Гатлинга. Оружие похоже на знаменитый американский «миниган» (из такого стрелял Арнольд Шварценеггер в фильме «Терминатор-2»).