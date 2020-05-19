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Осужденный на 25 лет за убийство американец не отсидев и половины срока сделал научное открытие

25.05.2020 15:18 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Кристофер Хевенс (Christopher Havens), отбывающий 25-летний срок за убийство в исправительном учреждении Вашингтона, стал автором математического открытия. Об этом пишет Medialeaks со ссылкой на Popular Mechanics. На историю также обратило внимание издание Phys.org.

Осужденный на 25 лет за убийство американец не отсидев и половины срока сделал научное открытие
Изображение использовано в качестве иллюстрации. Фото: pixabay.com

Кристофер попал в тюрьму в 2011 году. Пробыв какое-то время в одиночном заключении, он увлекся математикой, не имея при этом даже среднего образования. Очевидно, обучение не давалось ему легко — необходимых учебников в распоряжении арестанта было недостаточно. Позже Кристофер вспоминал, что из-за этого на непонятных темах ему приходилось останавливаться подолгу, прогресса не происходило.

Заключенный начал рассылать письма разным людям и целым организациям с просьбами прислать ему необходимые материалы. В частности, Кристофер хотел получить доступ к математическому журналу Annals of Mathematics. В конце концов эти письма вывели его на профессора Умберто Черрути, теоретика чисел, работающего в Туринском университете (Италия).

Он согласился помочь отбывающему наказание с обучением и для проверки его знаний отправил непростую задачу. В ответ профессор получил лист бумаги с ходом решения длиной в 120 сантиметров. На этом листе была длинная и сложная формула, которая оказалась верна.

После этого Умберто привлек заключенного к работе над проблемой, связанной с непрерывными дробями, которой занимался сам. Спустя годы обмена идеями с ученым арестант стал автором математического открытия. Его выводы были опубликованы в журнале Researcher in Number Theory в январе 2020 года.

После отбывания срока Кристофер планирует продолжить заниматься наукой. Сейчас он поступает в университет, чтобы получить степень доцента онлайн.

 
 
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Кристофер Хевенс (Christopher Havens), отбывающий 25-летний срок за убийство в исправительном учреждении Вашингтона, стал автором математического открытия. Об этом пишет...
 
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