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Осужденный на 25 лет за убийство американец не отсидев и половины срока сделал научное открытие
25.05.2020 15:18 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Кристофер Хевенс (Christopher Havens), отбывающий 25-летний срок за убийство в исправительном учреждении Вашингтона, стал автором математического открытия. Об этом пишет
Кристофер попал в тюрьму в 2011 году. Пробыв какое-то время в одиночном заключении, он увлекся математикой, не имея при этом даже среднего образования. Очевидно, обучение не давалось ему легко — необходимых учебников в распоряжении арестанта было недостаточно. Позже Кристофер вспоминал, что из-за этого на непонятных темах ему приходилось останавливаться подолгу, прогресса не происходило.
Заключенный начал рассылать письма разным людям и целым организациям с просьбами прислать ему необходимые материалы. В частности, Кристофер хотел получить доступ к математическому журналу Annals of Mathematics. В конце концов эти письма вывели его на профессора Умберто Черрути, теоретика чисел, работающего в Туринском университете (Италия).
Он согласился помочь отбывающему наказание с обучением и для проверки его знаний отправил непростую задачу. В ответ профессор получил лист бумаги с ходом решения длиной в 120 сантиметров. На этом листе была длинная и сложная формула, которая оказалась верна.
После этого Умберто привлек заключенного к работе над проблемой, связанной с непрерывными дробями, которой занимался сам. Спустя годы обмена идеями с ученым арестант стал автором математического открытия. Его выводы были опубликованы в журнале
После отбывания срока Кристофер планирует продолжить заниматься наукой. Сейчас он поступает в университет, чтобы получить степень доцента онлайн.
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Кристофер Хевенс (Christopher Havens), отбывающий 25-летний срок за убийство в исправительном учреждении Вашингтона, стал автором математического открытия. Об этом пишет...
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