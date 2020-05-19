Влад Бумага не стал победителем списка российского Forbes «30 до 30»

Источник материала: IT.Tut.by

Недавно российский Forbes опубликовал второй по счету ежегодный рейтинг «30 до 30». В нем в качестве номинанта оказался и белорусский блогер Влад Бумага. Правда, стать победителем у него не вышло .





В число номинантов в категории «Новые медиа» входили Гоар Аветисян, Нурлан Сабуров, Кристина Вазовски, Настя Радзинская, Артем и Кирилл Верзаковы, Юлия Пош и Татьяна Столяр, Карина Мухутдинова, Константин Мефтахудинов и Юрий Сапрыкин-младший, а также Влад Бумага.

Победителями назвали Нурлана Сабурова, Юлия Пош и Татьяну Столяр, а также Константина Мефтахудинова и Юрия Сапрыкина — младшего. На странице с описанием рейтинга говорится: «Наши герои — те, кто к 30 годам получил признание в профессиональном сообществе и стал известен на всероссийском или даже глобальном уровне».

Ранее о Владе Бумаге Forbes писал так: взрывной рост канала «А4» произошел три года назад, когда Влад выпустил пародию на клип группы «Грибы». Из его последних достижений — аудитория в 17,6 миллиона подписчиков на YouTube и 5,4 миллиона — в Instagram. Блогер также запустил коллекцию фирменных сувениров под своим брендом, успел попробовать себя в роли певца, а также побыть гостем в программе «Вечерний Ургант».