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Влад Бумага не стал победителем списка российского Forbes «30 до 30»
25.05.2020 15:18 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Недавно российский Forbes
В число номинантов в категории «Новые медиа» входили Гоар Аветисян, Нурлан Сабуров, Кристина Вазовски, Настя Радзинская, Артем и Кирилл Верзаковы, Юлия Пош и Татьяна Столяр, Карина Мухутдинова, Константин Мефтахудинов и Юрий Сапрыкин-младший, а также Влад Бумага.
Победителями назвали Нурлана Сабурова, Юлия Пош и Татьяну Столяр, а также Константина Мефтахудинова и Юрия Сапрыкина — младшего. На странице с описанием рейтинга говорится: «Наши герои — те, кто к 30 годам получил признание в профессиональном сообществе и стал известен на всероссийском или даже глобальном уровне».
Ранее о Владе Бумаге Forbes писал так: взрывной рост канала «А4» произошел три года назад, когда Влад выпустил пародию на клип группы «Грибы». Из его последних достижений — аудитория в 17,6 миллиона подписчиков на YouTube и 5,4 миллиона — в Instagram. Блогер также запустил коллекцию фирменных сувениров под своим брендом, успел попробовать себя в роли певца, а также побыть гостем в программе «Вечерний Ургант».
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Недавно российский Forbes опубликовал второй по счету ежегодный рейтинг «30 до 30». В нем в качестве номинанта оказался и белорусский блогер Влад Бумага. Правда,...
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