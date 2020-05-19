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Номер телефона вместо пароля. Операторы внедрили технологию быстрой аутентификации абонентов

25.05.2020 15:18 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Белорусские мобильные операторы A1, МТС, life:) запустили новый межоператорский сервис для аутентификации абонентов в интернете — Mobile Connect. Технология позволяет проходить авторизацию на сайтах по номеру мобильного телефона без пароля.

Номер телефона вместо пароля. Операторы внедрили технологию быстрой аутентификации абонентов

«Аутентификация с помощью Mobile Connect экономит время: регистрация происходит за три клика, поэтому запоминать связку „логин-пароль“ не нужно. Технология обеспечивает безопасность выполняемых операций и защищает персональные данные, поскольку подтверждение аутентификации происходит по защищенным каналам операторов. Вход на сайт возможен с любого устройства — компьютера, планшета, мобильного телефона. А для прохождения аутентификации подойдет любая модель телефона», — говорит представители МТС.

Первыми ее смогут протестировать пользователи единой платформы электронных сервисов для образования Знай бай (znaj.by). В ближайшее время возможности решения расширят внедрением аутентификации с дополнительной защитой PIN-кодом, появлением режима идентификации пользователя и автозаполнения форм.

«Ассоциация GSM (GSMA) инициировала проект по разработке единого стандарта для аутентификации и идентификации на основе абонентского номера в 2014 году. Сегодня Mobile Connect — это международный проект, который привлек десятки телеком-операторов по всему миру. Для белорусского рынка это новый сервис, внедрение которого также проходит под эгидой GSMA. Технологией Mobile Connect пользуются абоненты 75 операторов мобильной связи в 45 странах мира. Теперь к их числу присоединилась и Беларусь», — заявляется в пресс-релизе.

 
 
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Белорусские мобильные операторы A1, МТС, life:) запустили новый межоператорский сервис для аутентификации абонентов в интернете — Mobile Connect. Технология позволяет...
 
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