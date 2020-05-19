Шаг в будущее. В США испытают боевой лазер на «летающей батарее» времен вьетнамской войны

Источник материала: IT.Tut.by

После пяти лет проектирования командование специальных операций ВВС США наконец нашло способ установить лазерное оружие на свои летающие батареи АС-130J. 60-киловаттный лазер впервые испытают уже в 2022 году, сообщает military.com, ссылаясь на сотрудника ведомства, связанного с этой программой.



Фото: wikipedia.org

«В случае, если испытания окажутся успешными — а мы рассчитываем на успех — такое вооружение станет, возможно, новым стандартом для самолетов в будущем», — рассказала исполнительный директор программ по самолетам для сил спецопераций, полковник ВВС США Мелисса Джонсон на прошлой неделе.

Пока, по ее словам, все испытания лазерного вооружения проводились в наземном режиме совместно с военно-морскими силами в Дальгрене, штат Вирджиния.

Напомним, что версия AC-130J впервые взлетела в сентябре 2017 года. Это очередное развитие классического американского «ганшипа» времен Вьетнамской войны — «летающей батареи» непосредственной поддержки войск. АС-130J стал уже четвертой версией самолета, он предназначен для замены вариантов AC-130H/U/W и начнет массово поступать в войска в 2021 году.

Первый самолет уже вошел в состав 4-й эскадрильи сил спецопераций, базирующейся в Херлбурте, штат Флорида. Сейчас основным вооружением «ганшипа» является 105-миллиметровое орудие и менее крупная, но более точная и скорострельная 30-миллиметровая пушка. В перспективе, если испытания лазера окажутся удачными, энергетическое вооружение может частично или полностью заменить на самолетах пороховое оружие.

Пока, по словам Джонсон, внедрение новых технологий тормозит исключительно нехватка финансирования.