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На борту МКС выявили повышенную концентрацию токсичного вещества

25.05.2020 15:18 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

На борту Международной космической станции повысилась концентрация бензола, сообщает РБК со ссылкой на РИА «Новости».

На борту МКС выявили повышенную концентрацию токсичного вещества
Фото: NASA / JSC

«Концентрация бензола в атмосфере станции не превышает предельно допустимую норму. Экипажу ничто не угрожает», — сказал представитель пресс-службы «Роскосмоса». По его словам, на МКС продолжают наблюдать за увеличением концентрации бензола.

Бензол — это бесцветная жидкость со сладковатым запахом. Он входит в состав бензина, используется в промышленности, в производстве лекарств, пластмасс, синтетической резины и красителей.

Сейчас на станции находятся российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Кристофер Кэссиди. Они прибыли на МКС на пилотируемом корабле «Союз МС-16» 9 апреля. Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с этим аппаратом состоялся с космодрома Байконур.

 
 
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На борту Международной космической станции повысилась концентрация бензола, сообщает РБК со ссылкой на РИА «Новости».
 
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