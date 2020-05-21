Астрономы впервые получили четкие снимки зарождения планеты

Источник материала: IT.Tut.by

Астрономы сфотографировали в газопылевом диске вокруг молодой звезды AB в созвездии Возничий специфическую спиральную структуру с изгибом, которая может являться самым детальным изображением формирующейся планеты. Об этом пишет RTVi со ссылкой на журнал Astronomy & Astrophysics .



Изображение: ESO / Boccaletti et al.

Планеты рождаются, когда в пылевых дисках, окружающих молодые звезды, конденсируются относительно холодный газ и пыль. На снимках звезды AB, расположенной в 520 световых годах от Земли, планетологи увидели вокруг небесного тела спиральную газо-пылевую структуру. Ученые отмечают, что спирали такого вида свидетельствуют о присутствии в диске новорожденных планет — по мере движения они расталкивают окружающую среду, создавая возмущения в форме волны, — нечто вроде следа, который лодка оставляет на воде озера.

«На этих снимках, ближе к центру протопланетного диска, можно увидеть своеобразную закрученную двойную спираль. Один из ее рукавов направлен в сторону звезды, а второй — к окраинам звездной системы. Подобные структуры, как предсказывают теории формирования планет, должны появляться на первых стадиях их рождения», — сказала одна из авторов исследования Энн Датри.

Руководитель работы Энтони Боккалетти заявил, что на сегодняшний день астрономы нашли уже тысячи экзопланет, но о том, как они образуются, известно очень мало. «Чтобы поймать момент формирования планет, нам необходимо наблюдать очень молодые звезды», — отметил он.

До сих пор астрономам не удавалось получить изображения очень молодых протопланетных дисков, четкость и глубина которых позволяла бы зарегистрировать «изгиб», отмечающий место возможного образования новорожденной планеты.

Астрономы наблюдали за AB Возничего с помощью Очень большого телескопа Европейской южной обсерватории. По их мнению, формирующийся объект должен относиться к классу газовых гигантов и превосходить Юпитер по массе в 13−14 раз.