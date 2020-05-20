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Новый «народный» Honor X10 стоит 265 долларов

25.05.2020 15:18 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Бренд Honor представил новый смартфон среднего класса — Honor X10. Об этом сообщает издание FoneArena.

Новый «народный» Honor X10 стоит 265 долларов

Устройство выполнено в стеклянном корпусе и оснащается выдвижной фронтальной камерой — она прячется в верхней грани корпуса. Ее разрешение — 16 Мп (f/2.2). Сканер отпечатков пальцев встроен в боковую панель, смартфон позволяет установить две SIM-карты или одну «симку» и карту памяти формата NM.

Диагональ экрана — 6,63 дюйма, матрица — IPS, разрешение — Full HD+, частота развертки — 90 Гц. Процессором выступает фирменный Kirin 820. Оперативной памяти — 6 ГБ или 8 ГБ типа (LPDDR4X), постоянной — 64, 128 или 256 ГБ. Операционная система — Android 10 с фирменной оболочкой. Сервисов Google нет. Емкость аккумулятора с быстрой зарядкой составляет 4300 мАч, есть 22,5-ваттная зарядка. А еще есть поддержка работы в 5G-сетях.

Новый «народный» Honor X10 стоит 265 долларов

Основная камера состоит из модулей на 40 Мп (Sony IMX600, f/1.8), 8 Мп (ультраширокоугольная, f/2.4) и 2 Мп (макро, f/2.4). В активе также алгоритмы искусственного интеллекта с улучшенным ночным режимом.

В продажу в Китае устройство поступит 26 мая по стартовой цене в 265 долларов. Аппарат доступен в синем, черном, серебряном и оранжевом цветах.

Ниже — цены других смартфонов Honor:

 
 
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Бренд Honor представил новый смартфон среднего класса — Honor X10. Об этом сообщает издание FoneArena.
 
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