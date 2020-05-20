ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Над YouTube нависла угроза вечной блокировки в России

25.05.2020 15:18 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: IT.Tut.by

Компания Ontarget, разрабатывающая тесты для оценки персонала, подала в Мосгорсуд иск о блокировке видеосервиса YouTube в России. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на «Коммерсант».

Над YouTube нависла угроза вечной блокировки в России
Фото: pixabay.com

Как объяснила гендиректор Светлана Симоненко, на некоторых каналах сервиса опубликованы видео с предложениями соискателям обмануть будущих работодателей и пройти за них тесты, в том числе и разработанные Ontarget. Она добавила, что компания намерена добиться полной блокировки видеохостинга, так как нарушения стали повторными.

Отмечается, что YouTube принадлежит корпорации Google, против которой Ontarget уже выиграла один иск по поводу того же контента. Таким образом, согласно антипиратскому законодательству, над сервисом нависла угроза вечной блокировки на территории России. Иск будет рассмотрен 5 июня.

Проблемой для Мосгорсуда может стать одна из норм Закона «Об информации», которая фактически обязывает суд заблокировать весь сайт, а не только нарушающие закон ссылки, отмечают эксперты. При этом суд может признать требование истца злоупотреблением, но не в силах заменить требование заблокировать весь сайт на требование ограничить доступ к отдельным ссылкам, отмечают они.

В декабре 2019 года уже сообщалось об угрозе вечной блокировки в России сервисов YouTube и «Яндекс.Видео» из-за нарушения законодательства о пиратстве.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания Ontarget, разрабатывающая тесты для оценки персонала, подала в Мосгорсуд иск о блокировке видеосервиса YouTube в России. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой...
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Новый «народный» Honor X10 стоит 265 долларов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Свежие газеты

26.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
27.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Новости Hi-Tech)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика