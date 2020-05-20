Над YouTube нависла угроза вечной блокировки в России

Источник материала: IT.Tut.by

Компания Ontarget, разрабатывающая тесты для оценки персонала, подала в Мосгорсуд иск о блокировке видеосервиса YouTube в России. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на «Коммерсант».



Фото: pixabay.com

Как объяснила гендиректор Светлана Симоненко, на некоторых каналах сервиса опубликованы видео с предложениями соискателям обмануть будущих работодателей и пройти за них тесты, в том числе и разработанные Ontarget. Она добавила, что компания намерена добиться полной блокировки видеохостинга, так как нарушения стали повторными.

Отмечается, что YouTube принадлежит корпорации Google, против которой Ontarget уже выиграла один иск по поводу того же контента. Таким образом, согласно антипиратскому законодательству, над сервисом нависла угроза вечной блокировки на территории России. Иск будет рассмотрен 5 июня.

Проблемой для Мосгорсуда может стать одна из норм Закона «Об информации», которая фактически обязывает суд заблокировать весь сайт, а не только нарушающие закон ссылки, отмечают эксперты. При этом суд может признать требование истца злоупотреблением, но не в силах заменить требование заблокировать весь сайт на требование ограничить доступ к отдельным ссылкам, отмечают они.

В декабре 2019 года уже сообщалось об угрозе вечной блокировки в России сервисов YouTube и «Яндекс.Видео» из-за нарушения законодательства о пиратстве.