﻿ Второй раз за неделю. В США разбился истребитель пятого поколения. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Второй раз за неделю. В США разбился истребитель пятого поколения

25.05.2020 15:18 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: IT.Tut.by

В США упал и разбился истребитель пятого поколения F-35A. Самолет принадлежал 58-й эскадрилье и взлетел с авиабазы Эглин. Об этом сообщило командование базы в своем Twitter-аккаунте.

Второй раз за неделю. В США разбился истребитель пятого поколения
F-35As ВВС США. Фото: wikipedia.org

Авария произошла вчера, 19 мая, около 21.30 по местному времени. Пилот успел катапультироваться и был своевременно доставлен в госпиталь — его состояние оценивается как стабильное.

Это уже второй случай крушения истребителя пятого поколения за последнюю неделю — 15 мая во Флориде рухнул истребитель F-22 Raptor. Он также взлетел с авиабазы Эглин — этот аэродром вообще является основным для стелс-истребителей ВВС США.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В США упал и разбился истребитель пятого поколения F-35A. Самолет принадлежал 58-й эскадрилье и взлетел с авиабазы Эглин. Об этом сообщило командование базы в своем...
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Новый флагман Samsung лишится главной «фишки» нынешнего
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Свежие газеты

26.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
27.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Новости Hi-Tech)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика