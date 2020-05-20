Второй раз за неделю. В США разбился истребитель пятого поколения

Источник материала: IT.Tut.by

В США упал и разбился истребитель пятого поколения F-35A. Самолет принадлежал 58-й эскадрилье и взлетел с авиабазы Эглин. Об этом сообщило командование базы в своем Twitter-аккаунте.



F-35As ВВС США. Фото: wikipedia.org

Авария произошла вчера, 19 мая, около 21.30 по местному времени. Пилот успел катапультироваться и был своевременно доставлен в госпиталь — его состояние оценивается как стабильное.

Это уже второй случай крушения истребителя пятого поколения за последнюю неделю — 15 мая во Флориде рухнул истребитель F-22 Raptor. Он также взлетел с авиабазы Эглин — этот аэродром вообще является основным для стелс-истребителей ВВС США.