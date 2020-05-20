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Второй раз за неделю. В США разбился истребитель пятого поколения
25.05.2020 15:18 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
В США упал и разбился истребитель пятого поколения F-35A. Самолет принадлежал 58-й эскадрилье и взлетел с авиабазы Эглин. Об этом
Авария произошла вчера, 19 мая, около 21.30 по местному времени. Пилот успел катапультироваться и был своевременно доставлен в госпиталь — его состояние оценивается как стабильное.
Это уже второй случай крушения истребителя пятого поколения за последнюю неделю — 15 мая во Флориде
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В США упал и разбился истребитель пятого поколения F-35A. Самолет принадлежал 58-й эскадрилье и взлетел с авиабазы Эглин. Об этом сообщило командование базы в своем...
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