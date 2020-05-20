Новый флагман Samsung лишится главной «фишки» нынешнего

Источник материала: IT.Tut.by

Известный инсайдер Ice Universe рассказал , какой камерой оснастят следующие флагманские смартфоны Samsung серии Galaxy Note20.



На фото Galaxy Note10+

По информации инсайдера, 100-кратного цифрового зума во всей серии Galaxy Note20 ожидать не стоит. Таким образом, «фишка» останется только у топового смартфона линейки первой половины года — Galaxy S20 Ultra. О причинах подобного решения источники не сообщили.

По неподтвержденной информации, 108-мегапиксельного датчика аппараты также лишатся — ему на смену якобы придет новый 50-мегапиксельный модуль, недавно анонсированный компанией. В нем ставка делается на улучшенный автофокус — именно на проблемы с последним жаловалось большинство журналистов и простых пользователей в нынешнем S20 Ultra.

Также известно , что диагональ экрана Galaxy Note20 составит 6,42 дюйма. Разрешение — 2345 на 1084 пикселя (404 ppi), соотношение сторон — 19,5 к 9. Будет и режим 120 Гц. Важно: заявлена поддержка технологии Variable refresh rate (переменной частоты обновления). Старший Samsung Galaxy Note20+ оснастят панелью на 6,87 дюйма разрешением 3096 на 1444 точек (497 ppi), соотношение сторон 19,3 к 9. Есть Variable refresh rate и поддержка 120 Гц.

Также ожидается, что аппараты для международного рынка получат процессор Exynos 992 (обновленный Exynos 990). Наверняка улучшат и процесс взаимодействия с фирменным пером S Pen.

Анонс Samsung Galaxy Note20 и Note20+, вероятно, пройдет в конце лета. Вместе с ними покажут и Galaxy Fold 2.

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