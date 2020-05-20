﻿ Новый флагман Samsung лишится главной «фишки» нынешнего. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Новый флагман Samsung лишится главной «фишки» нынешнего

25.05.2020 15:18 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: IT.Tut.by

Известный инсайдер Ice Universe рассказал, какой камерой оснастят следующие флагманские смартфоны Samsung серии Galaxy Note20.

Новый флагман Samsung лишится главной «фишки» нынешнего
На фото Galaxy Note10+

По информации инсайдера, 100-кратного цифрового зума во всей серии Galaxy Note20 ожидать не стоит. Таким образом, «фишка» останется только у топового смартфона линейки первой половины года — Galaxy S20 Ultra. О причинах подобного решения источники не сообщили.

По неподтвержденной информации, 108-мегапиксельного датчика аппараты также лишатся — ему на смену якобы придет новый 50-мегапиксельный модуль, недавно анонсированный компанией. В нем ставка делается на улучшенный автофокус — именно на проблемы с последним жаловалось большинство журналистов и простых пользователей в нынешнем S20 Ultra.

Также известно, что диагональ экрана Galaxy Note20 составит 6,42 дюйма. Разрешение — 2345 на 1084 пикселя (404 ppi), соотношение сторон — 19,5 к 9. Будет и режим 120 Гц. Важно: заявлена поддержка технологии Variable refresh rate (переменной частоты обновления). Старший Samsung Galaxy Note20+ оснастят панелью на 6,87 дюйма разрешением 3096 на 1444 точек (497 ppi), соотношение сторон 19,3 к 9. Есть Variable refresh rate и поддержка 120 Гц.

Также ожидается, что аппараты для международного рынка получат процессор Exynos 992 (обновленный Exynos 990). Наверняка улучшат и процесс взаимодействия с фирменным пером S Pen.

Анонс Samsung Galaxy Note20 и Note20+, вероятно, пройдет в конце лета. Вместе с ними покажут и Galaxy Fold 2.

Ниже — цены популярных у нас смартфонов Samsung:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Известный инсайдер Ice Universe рассказал, какой камерой оснастят следующие флагманские смартфоны Samsung серии Galaxy Note20.
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Что может новый 8K-телевизор Xiaomi
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Свежие газеты

26.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
27.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Новости Hi-Tech)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика