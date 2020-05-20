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Новый флагман Samsung лишится главной «фишки» нынешнего
25.05.2020 15:18 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Известный инсайдер Ice Universe
По информации инсайдера, 100-кратного цифрового зума во всей серии Galaxy Note20 ожидать не стоит. Таким образом, «фишка» останется только у топового смартфона линейки первой половины года — Galaxy S20 Ultra. О причинах подобного решения источники не сообщили.
По неподтвержденной информации, 108-мегапиксельного датчика аппараты также лишатся — ему на смену якобы придет новый 50-мегапиксельный модуль, недавно
Также
Также ожидается, что аппараты для международного рынка получат процессор Exynos 992 (обновленный Exynos 990). Наверняка улучшат и процесс взаимодействия с фирменным пером S Pen.
Анонс Samsung Galaxy Note20 и Note20+, вероятно, пройдет в конце лета. Вместе с ними покажут и Galaxy Fold 2.
Ниже — цены популярных у нас смартфонов Samsung:
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Известный инсайдер Ice Universe рассказал, какой камерой оснастят следующие флагманские смартфоны Samsung серии Galaxy Note20.
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