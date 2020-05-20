Что может новый 8K-телевизор Xiaomi

Источник материала: IT.Tut.by

Xiaomi совместно с брендом Yunmi представила линейку телевизоров Smart Screen 21Face. Топовая модель отличается 8K-разрешением и поддержкой 120 Гц. Об этом сообщает Gizchina .





Телевизоры доступны в трех диагоналях — 55,65 и 75 дюймов. 75-дюймовая версия получила 143% цветовой гаммы BT709 и поддержку профилей 3D LUT. Из необычного — встроенный модуль камеры разрешением Full HD, дополняющийся двумя 3D-сенсорами и датчиком расстояния. Эти модули нужны для жестового управления — получается что-то вроде Kinect для прошлого поколения Xbox. Через пульт управлять ТВ получится и голосовыми командами.

В активе также 4-ядерный процессор с выделенной «графикой», более 8 ГБ оперативной памяти и хранилище на 128 ГБ. Кроме того, есть поддержка Wi-Fi 6 и 5G-модем, что делает этот ТВ едва ли не первым с поддержкой сетей пятого поколения. Если подключить саундбар, суммарная мощность звуковой подсистемы составит 100 Вт.

В Китае продажи начнутся в середине июня, цены пока не называются. Появятся ли новинки в международной продаже, также не ясно.

Ниже — цены популярных у нас ТВ Xiaomi: