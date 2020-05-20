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Как коронавирус повлиял на выбросы углекислого газа в атмосферу

25.05.2020 15:18 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Пандемия COVID-19 вызвала снижение мировых выбросов углекислого газа на 17% в начале апреля, утверждает исследование университета Восточной Англии. Об этом сообщает Phys.org со ссылкой на Nature Climate Change.

Как коронавирус повлиял на выбросы углекислого газа в атмосферу
Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Marcin Jozwiak / Unsplash

Согласно исследованию, ежедневные выбросы сократились на 17% — или на 17 миллионов тонн углекислого газа — во всем мире в начале апреля по сравнению со среднесуточными уровнями в 2019 году. В последний раз такие показатели были в 2006 году.

Исследователи вычислили, за счет чего произошло такое снижение. 43% от сокращения глобальных выбросов во время пикового ограничения 7 апреля — это выбросы от наземного транспорта, в частности, автомобильных поездок. На авиацию пришлось только 10% снижения выбросов во время пандемии.

В отдельных странах выбросы сократились в среднем на 26% на пике их ограничения. Однако анализ показал, что одни социальные меры, без повышения благосостояния и/или поддержки инфраструктуры, не приведут к глубоким и устойчивым сокращениям, необходимым для достижения чистых нулевых выбросов.

То есть, скорее всего эти сокращения будут временными, поскольку они не отражают структурные изменения в экономических, транспортных или энергетических системах.

По мнению авторов исследования, власти должны внедрить реальные долгосрочные изменения при помощи экономических стимулов. Например, как говорится в статье, «в городах и пригородах поддержка пешеходных и велосипедных прогулок, а также использование электровелосипедов намного дешевле и лучше для благополучия и качества воздуха, чем строительство дорог, и помогает сохранять социальное дистанцирование».

Команда проанализировала государственную политику по ограничению выбросов в 69 странах, на которые приходится 97% глобальных выбросов углекислого газа. Предполагаемое общее изменение выбросов в результате пандемии составляет до 1048 миллионов тонн углекислого газа до конца апреля. Самые большие изменения — в Китае (минус 242 миллиона тонн CO2), затем в США (207 млн тонн CO2), Европе (123 млн тонн CO2) и Индии (98 млн тонн CO2). Общее изменение в Великобритании за январь-апрель 2020 года оценивается в 18 млн тонн CO2.

Предполагается, что в 2020 году ежегодные выбросы сократятся на 4−7% по сравнению с 2019 годом в зависимости от продолжительности блокировки и степени восстановления экономики. Если жизнь вернется в нормальное русло к середине июня, то снижение составит около 4%. Если некоторые ограничения сохранятся во всем мире до конца года, то около 7%.

Это ежегодное сокращение сопоставимо с объемом ежегодного сокращения выбросов, необходимого для достижения климатических целей Парижского соглашения ООН.

 
 
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Пандемия COVID-19 вызвала снижение мировых выбросов углекислого газа на 17% в начале апреля, утверждает исследование университета Восточной Англии. Об этом сообщает...
 
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