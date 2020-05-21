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В Минсвязи Беларуси прокомментировали предложение об отмене роуминга с Евросоюзом

25.05.2020 15:18 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Европарламент внес предложение отменить роуминг между ЕС и странами Восточного партнерства. Эту инициативу корреспонденту агентства «Минск-Новости» прокомментировали в Министерстве связи и информатизации Беларуси.

В Минсвязи Беларуси прокомментировали предложение об отмене роуминга с Евросоюзом
Фото: burst.shopify.com

— Начата подготовка проекта регионального роумингового соглашения в рамках Восточного партнерства, которое может быть подписано в декабре 2020 года и вступить в силу с 1 января 2022 года. Проект данного соглашения предполагает поэтапное снижение тарифов на услуги международного роуминга в странах Восточного партнерства на протяжении пяти лет, — подчеркнул первый заместитель министра связи и информатизации Беларуси Сергей Нестерович.

Он отметил, что Беларусь принимает активное участие в развитии взаимовыгодного сотрудничества как со странами — участницами Восточного партнерства, так и с ЕС по различным перспективным направлениям взаимодействия в области связи и информатизации.

По словам С. Нестеровича, одним из таких перспективных направлений является работа по гармонизации тарифов на услуги международного роуминга, в которой принимает участие Минсвязи совместно с иными заинтересованными ведомствами.

Активная проработка вопроса снижения и гармонизации тарифов на услуги международного роуминга ведется между шестью странами — участницами Восточного партнерства: Арменией, Азербайджаном, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной.

— Эта работа проводится в соответствии с согласованной в рамках Восточного партнерства дорожной картой по роумингу с учетом исследования ценообразования услуг роуминга. В ходе него проанализированы статистические данные и показатели по роумингу в странах — участницах Восточного партнерства и ЕС и выработаны соответствующие рекомендации, — дополнил собеседник.

В качестве возможного следующего этапа данной работы в настоящее время рассматривается вопрос поэтапной гармонизации тарифов на услуги международного роуминга между странами — участницами Восточного партнерства и ЕС. Однако данный вопрос требует дополнительной углубленной проработки и проведения отдельного аналитического исследования с участием всех стран — участниц Восточного партнерства и Европейского союза.

Напомним, обсуждение рекомендаций для июньского саммита ЕС c главами стран и правительств Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Молдовы и Украины прошло 19 мая.

 
Теги: Минск
 
 
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Европарламент внес предложение отменить роуминг между ЕС и странами Восточного партнерства. Эту инициативу корреспонденту агентства «Минск-Новости»...
 
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