Через месяц Apple проведет презентацию. Что на ней покажут

Источник материала: IT.Tut.by

22 июня начнется всемирная конференция Apple для разработчиков — WWDC-2020. Ровно за месяц до мероприятия разбираемся, что от нее ожидать, какие обновления операционных систем и приложений разработали в самой Apple и стоит ли в этот раз рассчитывать на One More Thing.





В этом году из-за сложной эпидемиологической ситуации WWDC впервые полностью пройдет в онлайн-формате. Это относится как к презентации самой Apple, так и конференциям самих разработчиков.

WWDC, как правило, используется как повод рассказать об обновлениях, которые Apple внедрит в программное обеспечение уже продающихся и готовящихся к выходу гаджетов. В этот раз вряд ли что-то изменится — нам наверняка покажут iOS 14 и iPadOS 14, watchOS 7, macOS 10.16 и tvOS 14. Впрочем, кое-что «железное» продемонстрировать все же могут — хотя особо на это рассчитывать не приходится.

Ниже рассказываем, о внедрении каких нововведений известно уже точно. О них пишет MacRumors . А еще недавно появились слухи, что Apple хочет провести онлайн-трансляцию WWDC на iPhone. Смартфоны оснастят специализированным оборудованием, но никаких изменений в конструкцию самих аппаратов вноситься не будет, сообщает Blomberg. Подобный трюк провернула Samsung при анонсе семейства смартфонов Galaxy S20.

iOS 14



фото: engadget

Новая iOS 14 будет поддерживаться всеми девайсами, на которых работает iOS 13. MacRumors пишет, что в новой версии ОС разработчики сделают основной упор на повышении стабильности работы. Из возможных нововведений — отображение установленных приложений на домашнем экране в виде списка, как это реализовано в одной из опций на Apple Watch.

По неподтвержденным данным, на домашний экран позволят выводить виджеты, а не держать их все на отдельном рабочем столе, вызывающимся свайпом сверху вниз. О появлении такой возможности сообщал и блогер Wylsacom, даже приводя рендеры. Но всерьез о внедрении виджетов в том виде, в которых они есть в Android, говорить рано. Apple вряд ли позволит себе напрямую копировать конкурентов.



Фото: Wylsacom

Компания также планирует внедрить в iPhone, Apple Watch и Apple TV единое приложение для фитнеса, где появятся видео, как правильно вести тренировки. Смарт-часы задействуют в качестве трекера, передающего информацию на большие экраны смартфона или подключенного к приставке ТВ. В этом фитнес-приложении будет сразу несколько видов тренировок, включая бег в помещении, греблю и езду на велосипеде.

В iMessage появится возможность тегать пользователей через @. Такая «фишка» есть, например, в Telegram и позволяет быстро достучаться до нужного юзера в групповом чате. А еще введут функцию отмены отправленного сообщения, правда, об этом уведомят и того, кому это сообщение предназначалось.

А еще заявляют о новом приложении дополненной реальности с кодовым названием Gobi. Оно позволит «получать больше информации об окружающем мире». Судя по всему, программа позволит сканировать QR-коды и воспроизводить трехмерные модели различных товаров и услуг. Кроме того, Gobi достаточно сильно завязана на службы геолокации. Предположительно, приложение каким-то образом будет задействовано в работе с будущими метками AirTag.

Наверняка расскажут что-нибудь и о возможностях модуля LiDAR, недавно появившегося в iPad. Ведь LiDAR планирует внедрить и в iPhone 12 Pro.



На изображении рендер, а не финальный дизайн устройства

Среди более значимых нововведений iOS 14 и iPadOS 14 — возможность использовать приложения от сторонних разработчиков в качестве основных. Условно, получится установить популярный Google Chrome браузером по умолчанию вместо Safari. Или, к примеру, сделать Gmail основной почтовой программой.

А еще в Apple улучшат функцию распознавания рукописного ввода стилусом Apple Pencil на iPad. Система теперь будет более точно распознавать, что именно написал пользователь, и преобразовывать написанное в текст. Его получится отправить кому-то в iMessage или сохранить в заметки.

watchOS 7



Фото: engadget

Apple позволит юзерам обмениваться настроенными конфигурациями циферблатов, добавит новые циферблаты — например, с тахиметром или флагами разных стран — а также введет режим родительского контроля. Последний позволит взрослым определять, какие именно приложения на часах можно запускать ребенку в определенное время. Этой и другими настройками получится управлять через iPhone.

Не исключается, что в еще не анонсированных Apple Watch Series 6 (нынешняя актуальная версия — пятая) также появится функция измерения уровня кислорода в крови. Об этом стало известно из «утекшего» кода watchOS 7. Кроме того, приложения для смарт-часов больше не будут основываться на расширениях, которые должны быть установлены на iPhone для корректной работы.

Гаджеты все-таки покажут?



На изображении рендер, а не финальный дизайн устройства

Как правило, все «железные» новинки Apple оставляет на осень или «втихую» показывает на фирменном сайте — причин полагать, что в этот раз традиция изменится, нет. Из возможных, хотя и маловероятных анонсов на WWDC-2020 выделяется 23-дюймовый iMac и метки-маячки AirTag. Последние, по неофициальным данным, будут синхронизироваться с приложением «Локатор».

Еще одна новинка, которую могут показать на конференции, — накладные беспроводные наушники AirPods Studio. Их оснастят функцией активного шумоподавления. Наушники можно будет надевать любой стороной, они сами определят положение в ушах и выставят правильно правый и левый каналы. Также AirPods Studio будут отличаться модульной конструкцией — амбушюры держатся на магнитах, чтобы их легко можно было заменить на новые. Предполагаемая цена гаджета — 349 долларов.

Ниже — цены популярных у нас iPhone: