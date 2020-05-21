Эксперт: Нет, NASA не открыло параллельную вселенную, где время течет вспять

Источник материала: IT.Tut.by

В СМИ стали появляться новости, будто NASA открыло параллельную вселенную, где время течет назад. Но реальность гораздо более скучная. Что на самом деле обнаружило космическое агентство, поясняет издание CNET.



Снимок носит иллюстративный характер. Изображение: NASA

Если кратко, то в новостях появилось сообщение, будто NASA обнаружило во время эксперимента в Антарктиде частицы, которые нарушают законы физики и двигаются наоборот. При этом СМИ ссылаются на публикацию New Scientist от 8 апреля под заголовком «Возможно, мы обнаружили параллельную вселенную, где время идет вспять».

Там упоминается Антарктическая импульсная переходная антенна (ANITA), эксперимент NASA. Это несколько радиоантенн, прикрепленных к гелиевому воздушному шару, который пролетает над ледяным щитом Антарктики на высоте 37 000 метров, что почти в четыре раза выше, чем коммерческий рейс. На такой высоте антенны могут «слушать» космос и обнаруживать частицы высокой энергии, известные как нейтрино, которые постоянно бомбардируют нашу планету.

Эти частицы не представляют для нас угрозы и проходят через большинство твердых объектов, чего никто из нас даже не замечает — по некоторым оценкам, 100 триллионов нейтрино проходят через наше тело каждую секунду. Они редко взаимодействуют с материей. Но если и врезаются в атом, то производят поток вторичных частиц, которые мы можем обнаружить, что позволяет нам исследовать, из какого места во вселенной они пришли. ANITA как раз ищет нейтрино, прилетающие из космоса и сталкивающиеся с веществом в антарктическом ледяном покрове.

За эти годы ANITA обнаружила несколько «аномальных» событий. Вместо высокоэнергетических нейтрино из космоса эти частицы, похоже, прошли под странным углом через толщу Земли, прежде чем попасть в детектор. То есть нейтрино будто вылетают из толщи Антарктиды, а не наоборот.

Эти результаты не могут быть объяснены нашим нынешним пониманием физики. Данная загадка обсуждается еще с 2016 года, но ответ пока не получен. Есть лишь разные теории, вплоть до того, что именно антарктический лед является причиной этих аномальных событий.

И вот это необычное поведение нейтрино и стало основой для предположений о параллельной вселенной.

Однако Пэт Скотт (Pat Scott), астроном-феноменолог из Квинслендского университета, объясняет, что у нас нет доказательства наличия параллельной вселенной под Антарктидой. Просто мы еще так много не знаем о нейтрино, что не находим причин такого поведения.