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Эксперт: Нет, NASA не открыло параллельную вселенную, где время течет вспять

25.05.2020 15:18 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

В СМИ стали появляться новости, будто NASA открыло параллельную вселенную, где время течет назад. Но реальность гораздо более скучная. Что на самом деле обнаружило космическое агентство, поясняет издание CNET.

Эксперт: Нет, NASA не открыло параллельную вселенную, где время течет вспять
Снимок носит иллюстративный характер. Изображение: NASA

Если кратко, то в новостях появилось сообщение, будто NASA обнаружило во время эксперимента в Антарктиде частицы, которые нарушают законы физики и двигаются наоборот. При этом СМИ ссылаются на публикацию New Scientist от 8 апреля под заголовком «Возможно, мы обнаружили параллельную вселенную, где время идет вспять».

Там упоминается Антарктическая импульсная переходная антенна (ANITA), эксперимент NASA. Это несколько радиоантенн, прикрепленных к гелиевому воздушному шару, который пролетает над ледяным щитом Антарктики на высоте 37 000 метров, что почти в четыре раза выше, чем коммерческий рейс. На такой высоте антенны могут «слушать» космос и обнаруживать частицы высокой энергии, известные как нейтрино, которые постоянно бомбардируют нашу планету.

Эти частицы не представляют для нас угрозы и проходят через большинство твердых объектов, чего никто из нас даже не замечает — по некоторым оценкам, 100 триллионов нейтрино проходят через наше тело каждую секунду. Они редко взаимодействуют с материей. Но если и врезаются в атом, то производят поток вторичных частиц, которые мы можем обнаружить, что позволяет нам исследовать, из какого места во вселенной они пришли. ANITA как раз ищет нейтрино, прилетающие из космоса и сталкивающиеся с веществом в антарктическом ледяном покрове.

За эти годы ANITA обнаружила несколько «аномальных» событий. Вместо высокоэнергетических нейтрино из космоса эти частицы, похоже, прошли под странным углом через толщу Земли, прежде чем попасть в детектор. То есть нейтрино будто вылетают из толщи Антарктиды, а не наоборот.

Эти результаты не могут быть объяснены нашим нынешним пониманием физики. Данная загадка обсуждается еще с 2016 года, но ответ пока не получен. Есть лишь разные теории, вплоть до того, что именно антарктический лед является причиной этих аномальных событий.

И вот это необычное поведение нейтрино и стало основой для предположений о параллельной вселенной.

Однако Пэт Скотт (Pat Scott), астроном-феноменолог из Квинслендского университета, объясняет, что у нас нет доказательства наличия параллельной вселенной под Антарктидой. Просто мы еще так много не знаем о нейтрино, что не находим причин такого поведения.

 
 
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В СМИ стали появляться новости, будто NASA открыло параллельную вселенную, где время течет назад. Но реальность гораздо более скучная. Что на самом деле обнаружило...
 
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