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В России опубликовали документы о развязывании Второй мировой войны

25.05.2020 15:18 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Росархив и Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина обнародовали советские документы о предыстории Второй мировой войны. Первая часть коллекции охватывает период с января 1933 года по август 1939 года, пишет Lenta.ru.

В России опубликовали документы о развязывании Второй мировой войны
Фото: gzt-akray.by

В настоящий момент представлены 1700 архивных документов, фотографий, фрагментов кинохроники; почти половина из них публикуется впервые. Все оцифрованные документы снабжены архивным описанием на русском и английском языках.

Материалы проекта отражают поэтапный отказ Германии от условий Версальского договора, ускоренную милитаризацию Третьего рейха и его переход к политике неприкрытой агрессии. В документах также раскрывается политика «умиротворения» Германии западными державами с момента прихода к власти нацистов до нападения Германии на Польшу.

Посетители ресурса могут также ознакомиться с программной речью Адольфа Гитлера на совещании с руководителями рейсхвера 3 февраля 1933 года, служебной запиской руководителей советской военной разведки и агентурным материалом «Тайные предложения Гитлера английскому правительству», который сообщает о закулисных консультациях руководства Германии и Великобритании, письмом советского военного атташе в Польше и другими материалами.

Документы будут размещаться на портале Президентской библиотеки. Директор историко-документального департамента МИД России Надежда Баринова рассказала ТАСС, что проект неслучайно начат с документов довоенного периода. «Сейчас мы видим попытки обвинить СССР наравне с Германией в развязывании Второй мировой войны. Этого категорически нельзя допустить, документы буквально кричат, протестуя против этой политизированной версии», — отметила она.

По словам Бариновой, вторая часть документов, вероятно, будет посвящена периоду с 1 сентября 1939 года по 22 июня 1941 года. «Это период, когда Вторая мировая война полыхала на европейском континенте. Это очень важно, потому что без этого невозможно понять весь ход дальнейших исторических событий», — подчеркнула она.

 
 
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Росархив и Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина обнародовали советские документы о предыстории Второй мировой войны. Первая часть коллекции охватывает...
 
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