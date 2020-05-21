В США списанные стелс-бомбардировщики F-117 продолжают полеты. Вот зачем это нужно

Источник материала: IT.Tut.by

Первые в мире серийные стелс-самолеты, бомбардировщики F-117 были выведены из состава ВВС США еще в 2008 году. Тем не менее, часто появляются сведения о том, что машины продолжают полеты в Южной Калифорнии и над Тихоокеанским побережьем Штатов. Издание Military Watch объяснило , в чем тут дело.



Фото: engadget.com

Долгое время США оставались единственной страной, располагающей самолетами с технологиями радиолокационной малозаметности. Но с 2017 года «стелс-монополия» Вашингтона ушла в прошлое — свои истребители пятого поколения появились у Китая. Соответственно, для Штатов, основным геополитическим соперником которых является как раз Китай, актуальной стала не только отработка действий стелс-самолетов, но и противодействия им.

19 мая появились сообщения, что замеченные F-117 работали не одни, а в связке с самолетом дальнего радиолокационного обнаружения E-2 Hawkeye. Это может свидетельствовать, что ВВС США задействуют наименее востребованные из своих машин с технологиями малозаметности (списанные борты подходят для этого лучше всего), чтобы проверять способность американского ДРЛО засекать стелс-самолеты. И, соответственно, разрабатывать тактику борьбы с ними.

Сегодня потенциальной угрозой для Вашингтона являются истребители НОАК J-20 и J-31, перспективный стелс-бомбардировщик H-20 и некоторые БПЛА, такие как «Острый меч». Также дроны-невидимки могут быть развернуты Ираном и Россией (программа «Охотник»).

F-117 поступил на вооружение еще в конце 1980-х годов, его боевой дебют состоялся в 1991 году во время войны в Персидском заливе. В 1990-х в США закончились работы над истребителем пятого поколения F-22 Raptor, после чего менее совершенные F-117 было решено списать. Также это единственный стелс-самолет, который гарантированно был сбит противником — это произошло в 1999 году во время бомбардировок Югославии.