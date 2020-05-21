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Медицинский случай в Лондоне показывает, что может случиться при передозировке кофеина

25.05.2020 15:18 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Кофеин является наиболее широко применяемым психоактивным стимулятором в мире — он есть в таких продуктах, как кофе, чай и энергетические напитки. Однако в чистом или концентрированном порошкообразном виде кофеин является чрезвычайно мощным веществом, которое может быть опасным в высоких дозах. Об этом пишет Science Alert со ссылкой на BMJ Case reports.

Медицинский случай в Лондоне показывает, что может случиться при передозировке кофеина
Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Shinpei Ueda / Unsplash

Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных средств (США) предупреждает, что одна чайная ложка порошка кофеина эквивалентна приблизительно 28 чашкам кофе. Массовая продажа кофеина была запрещена в Штатах и некоторых других странах после нескольких летальных исходов, связанных с передозировкой кофеина.

Последнее тематическое исследование в лондонской больнице в Великобритании подробно описывает опыт 26-летней пациентки, которая оказалась в экстренной ситуации примерно через три часа после того, как она проглотила две чайные ложки с горкой порошкообразного кофеина (приблизительно 20 граммов). Это словно 50−60 чашек кофе одновременно, и этого более чем достаточно, чтобы убить человека.

«Употребление кофеина в количестве более 1−2 г вызывает значительный токсический эффект, — пишут исследователи в своей статье. — Смертельные передозировки кофеина происходят после приема внутрь более 5 г или с концентрацией кофеина в крови более 80 мг/л».

Этой пациентке невероятно повезло: она выжила, хотя концентрация кофеина в ее крови достигала 147,1 мг/л через семь часов после приема. То есть вполне вероятно, что ранее этот показатель был еще выше.

Девушка поступила в отделение неотложной помощи с сердцебиением, потливостью, беспокойством и затрудненным дыханием. При осмотре врачи обнаружили у нее аномально учащенное сердцебиение и низкое кровяное давление, и она испытывала как гипервентиляцию, так и рвоту.

ЭКГ показала, что у нее была форма аномального сердечного ритма, называемая полиморфной желудочковой тахикардией, и тесты показали накопление кислоты в ее организме, называемой метаболическим ацидозом наряду с респираторным алкалозом (дисбаланс углекислого газа и кислорода в крови) и большим количеством лейкоцитов.

Пациентка получала заместительную терапию с применением жидкости и электролита, но, поскольку ее состояние не улучшилось, ее перевели в реанимацию, успокоили, провели гемодиализ и отправили на аппарат ИВЛ.

Также ей назначили внутривенное лечение, гормон для борьбы с воздействием кофеина на кровяное давление, и активированный уголь, чтобы вывести токсины из почек.

К счастью, эта комбинация сработала. Через два дня пациентка была экстубирована, снята с диализа, но оставалась под наблюдением в реанимации еще неделю. Через месяц после выписки, по утверждению ее врачей, девушка чувствует себя хорошо, получает поддержку от своей семьи, и ей оказывают психиатрическую помощь. Она также посетила отделение интенсивной терапии, чтобы поблагодарить команду, которая спасла ей жизнь.

 
 
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Кофеин является наиболее широко применяемым психоактивным стимулятором в мире — он есть в таких продуктах, как кофе, чай и энергетические напитки. Однако...
 
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