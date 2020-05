Посмотрите на статую «уродливого Илона Маска» в США - она должна привлечь производство Tesla

Источник материала: IT.Tut.by

В американском городе Талса, чтобы привлечь производство электрокара Cybertruck, власти превратили гигантскую статую в Илона Маска. Копия получилась довольно страшной. К тому же пользователей Сети смутило то, что изначально монумент являлся данью уважения нефтедобытчикам. Об этом пишет Medialeaks.

В ноябре прошлого года Илон Маск представил на презентации Tesla электрический пикап Cybertruck, который внешне напоминает нечто среднее между автомобилем из будущего и детским рисунком. Но он не сказал, где именно это будут производить. К маю 2020-го на постройку «Гиперзавода Cybertruck», как его назвал сам Маск, осталось лишь два города-кандидата — Талса, штат Оклахома, и Остин, штат Техас.

Чтобы привлечь внимание Tesla, власти Талсы превратили один из символов города — 23-метровую статую — в некое подобие рабочего завода производителя электрокаров. И пользователи увидели в этом прямую отсылку к президенту компании Илону Маску. Причем не самую удачную.

Как пишет Jalopnik , учитывая обстоятельства, довольно иронично выглядит история и имя монумента. Дело в том, что статуя в нынешнем виде существует с 1966-го и посвящена нефтяникам. На установку «Золотого бурильщика» (The Golden Driller) создателей буквально вдохновили «нефтяники, которые своим видением и смелостью с помощью Божьего дара создали лучшую жизнь для всего человечества».

А построили ее вообще к Международной нефтяной выставке. Правда, в XXI веке предназначение «Золотого бурильщика» стало не таким явным — теперь городские предприниматели используют талского исполина как билборд. По мнению юзеров, если такая реклама и привлекает внимание, то вряд ли в том смысле, какой закладывали ее авторы.