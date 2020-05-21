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Посмотрите на статую «уродливого Илона Маска» в США - она должна привлечь производство Tesla

25.05.2020 15:18 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

В американском городе Талса, чтобы привлечь производство электрокара Cybertruck, власти превратили гигантскую статую в Илона Маска. Копия получилась довольно страшной. К тому же пользователей Сети смутило то, что изначально монумент являлся данью уважения нефтедобытчикам. Об этом пишет Medialeaks.

Посмотрите на статую «уродливого Илона Маска» в США - она должна привлечь производство Tesla
Фото: @PierreMenard / Twitter

В ноябре прошлого года Илон Маск представил на презентации Tesla электрический пикап Cybertruck, который внешне напоминает нечто среднее между автомобилем из будущего и детским рисунком. Но он не сказал, где именно это будут производить. К маю 2020-го на постройку «Гиперзавода Cybertruck», как его назвал сам Маск, осталось лишь два города-кандидата — Талса, штат Оклахома, и Остин, штат Техас.

Чтобы привлечь внимание Tesla, власти Талсы превратили один из символов города — 23-метровую статую — в некое подобие рабочего завода производителя электрокаров. И пользователи увидели в этом прямую отсылку к президенту компании Илону Маску. Причем не самую удачную.

Прямо сейчас они хотят заполучить фабрику Tesla, видимо, поэтому они… Пририсовали уродливое лицо Илона Маска статуе?

Как пишет Jalopnik, учитывая обстоятельства, довольно иронично выглядит история и имя монумента. Дело в том, что статуя в нынешнем виде существует с 1966-го и посвящена нефтяникам. На установку «Золотого бурильщика» (The Golden Driller) создателей буквально вдохновили «нефтяники, которые своим видением и смелостью с помощью Божьего дара создали лучшую жизнь для всего человечества».

А построили ее вообще к Международной нефтяной выставке. Правда, в XXI веке предназначение «Золотого бурильщика» стало не таким явным — теперь городские предприниматели используют талского исполина как билборд. По мнению юзеров, если такая реклама и привлекает внимание, то вряд ли в том смысле, какой закладывали ее авторы.

Город иногда использует его в качестве билборда, что чертовски безвкусно, по-моему.

Но в Twitter уверены, что с «уродливым лицом Маска» вышло еще хуже, чем раньше, даже не учитывая иронию происхождения статуи для привлечения внимания Tesla.

«Какого черта они сделали с „Золотым бурильщиком“. К черту это. Кто, черт возьми, придумал это, и [скажите мне] где они живут, чтобы я могла забросать их дома яйцами», — написала одна из пользовательниц.

«В городе Талса „Золотого бурильщика“ превратили в Илона Маска, и я не могу перестать смеяться над этим. Кто мог подумать, что это хорошая идея?» — считает другой.

 
 
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В американском городе Талса, чтобы привлечь производство электрокара Cybertruck, власти превратили гигантскую статую в Илона Маска. Копия получилась довольно...
 
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