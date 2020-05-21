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Посмотрите на статую «уродливого Илона Маска» в США - она должна привлечь производство Tesla
25.05.2020 15:18 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
В американском городе Талса, чтобы привлечь производство электрокара Cybertruck, власти превратили гигантскую статую в Илона Маска. Копия получилась довольно страшной. К тому же пользователей Сети смутило то, что изначально монумент являлся данью уважения нефтедобытчикам. Об этом
В ноябре прошлого года Илон Маск
Чтобы привлечь внимание Tesla, власти Талсы превратили один из символов города — 23-метровую статую — в некое подобие рабочего завода производителя электрокаров. И пользователи увидели в этом прямую отсылку к президенту компании Илону Маску. Причем не самую удачную.
Как пишет
А построили ее вообще к Международной нефтяной выставке. Правда, в XXI веке предназначение «Золотого бурильщика» стало не таким явным — теперь городские предприниматели используют талского исполина как билборд. По мнению юзеров, если такая реклама и привлекает внимание, то вряд ли в том смысле, какой закладывали ее авторы.
Но в Twitter уверены, что с «уродливым лицом Маска» вышло еще хуже, чем раньше, даже не учитывая иронию происхождения статуи для привлечения внимания Tesla.
«Какого черта они сделали с „Золотым бурильщиком“. К черту это. Кто, черт возьми, придумал это, и [скажите мне] где они живут, чтобы я могла забросать их дома яйцами», —
«В городе Талса „Золотого бурильщика“ превратили в Илона Маска, и я не могу перестать смеяться над этим. Кто мог подумать, что это хорошая идея?» —
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В американском городе Талса, чтобы привлечь производство электрокара Cybertruck, власти превратили гигантскую статую в Илона Маска. Копия получилась довольно...
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