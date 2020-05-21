|
«Интернет-батя». Американец стал популярным благодаря советам для людей, росших без отца
25.05.2020 15:18 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Роб Кенни из Чикаго (США) вырастил двоих детей, но сам воспитывался в неполной семье только матерью. В апреле он завел на YouTube канал, на котором решил выпускать ролики с советами для тех, кто в подростковом возрасте был лишен советов и помощи отца. За полтора месяца на канал подписались почти полтора миллиона человек, пишет
Канал Роба называется
Канал зарегистрирован на площадке 1 апреля этого года. На момент публикации материала на него подписаны 1,27 миллиона пользователей. Взрывной рост произошел всего несколько дней назад, 18 мая. Тогда о нем
О феномене заговорили и на популярном форуме Reddit. Один из юзеров там
После Роба даже
В одном из последних видео блогер поблагодарил всех своих подписчиков и извинился перед теми, кому теперь не может ответить лично из-за огромного потока сообщений.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Роб Кенни из Чикаго (США) вырастил двоих детей, но сам воспитывался в неполной семье только матерью. В апреле он завел на YouTube канал, на котором решил выпускать...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Hi-Tech)