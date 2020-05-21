«Интернет-батя». Американец стал популярным благодаря советам для людей, росших без отца

Источник материала: IT.Tut.by

Роб Кенни из Чикаго (США) вырастил двоих детей, но сам воспитывался в неполной семье только матерью. В апреле он завел на YouTube канал, на котором решил выпускать ролики с советами для тех, кто в подростковом возрасте был лишен советов и помощи отца. За полтора месяца на канал подписались почти полтора миллиона человек, пишет Media Leaks .



Скриншот из видео на канале Роба Кенни

Канал Роба называется Dad, how do I? (примерный перевод: «Папа, как мне это сделать?»). В «шапке» главной страницы канала на YouTube отмечено, что он предоставляет dadvice (dad + advice) — отцовские советы для повседневных задач и забот. Для примера: первое видео на канале называется «Как завязывать галстук». Дальше пошли ролики типа «Как бриться» и «Как погладить рубашку».

Канал зарегистрирован на площадке 1 апреля этого года. На момент публикации материала на него подписаны 1,27 миллиона пользователей. Взрывной рост произошел всего несколько дней назад, 18 мая. Тогда о нем написал пользователь Twitter под ником Брюс Уэйн. По какой-то причине пост стал вирусным, быстро набрав более 145 тысяч лайков и почти 50 тысяч ретвитов.

О феномене заговорили и на популярном форуме Reddit. Один из юзеров там написал : «Этот мужик проснется после суперприроста за одну ночь. У него было 300 подписчиков, когда его заметили в Twitter. А когда твит попал сюда, за ночь количество подписчиков выросло от 20 тысяч до 200 тысяч. Просто безумие».

После Роба даже пригласили на местное телевидение. Из интервью с ним стало известно, что мужчина вовсе не ожидал такой популярности и даже немного стесняется ее. «Я получаю эмоциональные отклики от людей, у которых нет отца, которые не общаются с отцом и которые потеряли своего отца. Они говорят, что смотрят мои видео в слезах», — рассказал Роб.

В одном из последних видео блогер поблагодарил всех своих подписчиков и извинился перед теми, кому теперь не может ответить лично из-за огромного потока сообщений.