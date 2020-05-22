Пять видов оружия, которые показали Лукашенко в Мачулищах

Источник материала: IT.Tut.by

Сегодня Александр Лукашенко посетил опытно-испытательный участок НПООО «ОКБ ТСП» в Мачулищах и посмотрел на новинки белорусского военно-промышленного комплекса. Большинство моделей, что показали президенту, уже фигурировали на разных выставках или парадах. 42.TUT.BY присмотрелся к показанным образцам.



Фото: пресс-служба президента Беларуси

9М318 — ракета, на которой расписался Лукашенко



Фото: телеграм-канал «Пул Первого»

Президент оставил автограф на зенитной управляемой ракете 9М318 — испытания этого боеприпаса прошли в конце февраля. Председатель Госкомвоенпрома Роман Головченко заявил, что по важности создание 9М318 на втором месте после разработки РСЗО «Полонез» , однако ракета на порядок сложнее.

Новая ЗУР, согласно заявленным характеристикам, может поражать воздушные цели на высоте до 25 и расстоянии до 70 километров — с ней ЗРК «Бук» приближается по дальности поражения целей к таким комплексам, как С-300.

Трехсоткилометровый «Полонез»



Фото: пресс-служба президента Беларуси

Оставляя подпись на ракете, президент обронил: «Хотелось бы на „Полонезе“ 300-километровом расписаться». По идее, сделать это можно было здесь же: «Полонез» среди демонстрируемой техники совершенно точно есть. И дальности пуска ракет в 300 километров уже достиг — еще в 2017 году.

Двумя годами позже, на выставке MILEX-2019, показали концепт ракет «Полонеза» уже с дальностью в 500 километров, но это пока нерабочая модель. В сентябре 2019 года президент назвал РСЗО «ракетами средней дальности», которыми они не являются . Однако «Полонез» пока остается вершиной достижения военно-промышленного комплекса Беларуси — по утверждениям, его ракеты не может перехватить ни одна ПВО.

«Бук» настоящий и «Бук» сувенирный



Фото: пресс-служба президента Беларуси

Судя по количеству фотографий, наибольшего внимания удостоился модернизированный ЗРК «Бук МБ3К». Советский зенитно-ракетный комплекс средней дальности был в последние десятилетия серьезно доработан, научился стрелять ракетами без РЛС, с использованием собственной тепловизионно-оптической системы.

А новая ракета (та самая, на которой расписывался Лукашенко) дает возможность вести огонь на 70 километров — вдвое дальше, чем раньше. Обнаруживать же воздушные цели «Бук МБ3К» может на 130 километрах.

Судя по фото, на презентации президенту подарили тоже «Бук», только сувенирный.

«Берсерк» и «Вистл» — белорусские роботы



Фото: пресс-служба президента Беларуси

Обычно в последние годы пулеметный роботизированный комплекс «Берсерк» показывали вместе с противотанковым «Богомолом». На этот раз «Богомола» на фото не нашлось, в отличие от «Берсерка». Гусеничный робот, управляемый оператором на расстоянии до 5 километров, предназначен для борьбы с беспилотниками и живой силой противника. Со всеми целями предстоит бороться с помощью пулемета — спарка ГШГ-762 обеспечивает скорострельность до 6000 выстрелов в минуту и «достает» пехоту и БПА за 600−1000 метров. Впервые «Берсерк» показали на MILEX-2019, был он и на обоих прошедших с тех пор парадах — и 3 июля 2019-го, и 9 мая 2020 года.



Фото: пресс-служба президента Беларуси

«Вистл» — чуть более новая конструкция. Публика увидела его только в 2020 году. По сути, это маленькая дистанционно управляемая РСЗО с 18 направляющими для неуправляемых авиационных ракет С-5. Как и «Берсерк», «Вистл» сможет бороться в первую очередь с живой силой, но, возможно, станет эффективным и против легкой техники.