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Пять видов оружия, которые показали Лукашенко в Мачулищах
25.05.2020 15:18 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Сегодня Александр Лукашенко
9М318 — ракета, на которой расписался Лукашенко
Президент оставил автограф на зенитной управляемой ракете 9М318 — испытания этого боеприпаса прошли в конце февраля. Председатель Госкомвоенпрома Роман Головченко заявил, что по важности создание 9М318
Новая ЗУР, согласно заявленным характеристикам, может поражать воздушные цели на высоте до 25 и расстоянии до 70 километров — с ней ЗРК «Бук» приближается по дальности поражения целей к таким комплексам, как С-300.
Трехсоткилометровый «Полонез»
Оставляя подпись на ракете, президент обронил: «Хотелось бы на „Полонезе“ 300-километровом расписаться». По идее, сделать это можно было здесь же: «Полонез» среди демонстрируемой техники совершенно точно есть. И дальности пуска ракет в 300 километров уже достиг — еще в 2017 году.
Двумя годами позже, на выставке MILEX-2019, показали концепт ракет «Полонеза» уже с дальностью в 500 километров, но это пока нерабочая модель. В сентябре 2019 года президент назвал РСЗО «ракетами средней дальности»,
«Бук» настоящий и «Бук» сувенирный
Судя по количеству фотографий, наибольшего внимания удостоился модернизированный ЗРК «Бук МБ3К». Советский зенитно-ракетный комплекс средней дальности был в последние десятилетия серьезно доработан, научился стрелять ракетами без РЛС, с использованием собственной тепловизионно-оптической системы.
А новая ракета (та самая, на которой расписывался Лукашенко) дает возможность вести огонь на 70 километров — вдвое дальше, чем раньше. Обнаруживать же воздушные цели «Бук МБ3К» может на 130 километрах.
Судя по фото, на презентации президенту подарили тоже «Бук», только сувенирный.
«Берсерк» и «Вистл» — белорусские роботы
Обычно в последние годы пулеметный роботизированный комплекс «Берсерк» показывали вместе с противотанковым «Богомолом». На этот раз «Богомола» на фото не нашлось, в отличие от «Берсерка». Гусеничный робот, управляемый оператором на расстоянии до 5 километров, предназначен для борьбы с беспилотниками и живой силой противника. Со всеми целями предстоит бороться с помощью пулемета — спарка ГШГ-762 обеспечивает скорострельность до 6000 выстрелов в минуту и «достает» пехоту и БПА за 600−1000 метров. Впервые «Берсерк» показали на MILEX-2019, был он и на обоих прошедших с тех пор парадах — и 3 июля 2019-го, и 9 мая 2020 года.
«Вистл» — чуть более новая конструкция. Публика увидела его только в 2020 году. По сути, это маленькая дистанционно управляемая РСЗО с 18 направляющими для неуправляемых авиационных ракет С-5. Как и «Берсерк», «Вистл» сможет бороться в первую очередь с живой силой, но, возможно, станет эффективным и против легкой техники.
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