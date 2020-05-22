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Пять видов оружия, которые показали Лукашенко в Мачулищах

25.05.2020 15:18 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Сегодня Александр Лукашенко посетил опытно-испытательный участок НПООО «ОКБ ТСП» в Мачулищах и посмотрел на новинки белорусского военно-промышленного комплекса. Большинство моделей, что показали президенту, уже фигурировали на разных выставках или парадах. 42.TUT.BY присмотрелся к показанным образцам.

Пять видов оружия, которые показали Лукашенко в Мачулищах
Фото: пресс-служба президента Беларуси

9М318 — ракета, на которой расписался Лукашенко

Пять видов оружия, которые показали Лукашенко в Мачулищах
Фото: телеграм-канал «Пул Первого»

Президент оставил автограф на зенитной управляемой ракете 9М318 — испытания этого боеприпаса прошли в конце февраля. Председатель Госкомвоенпрома Роман Головченко заявил, что по важности создание 9М318 на втором месте после разработки РСЗО «Полонез», однако ракета на порядок сложнее.

Новая ЗУР, согласно заявленным характеристикам, может поражать воздушные цели на высоте до 25 и расстоянии до 70 километров — с ней ЗРК «Бук» приближается по дальности поражения целей к таким комплексам, как С-300.

Трехсоткилометровый «Полонез»

Пять видов оружия, которые показали Лукашенко в Мачулищах
Фото: пресс-служба президента Беларуси

Оставляя подпись на ракете, президент обронил: «Хотелось бы на „Полонезе“ 300-километровом расписаться». По идее, сделать это можно было здесь же: «Полонез» среди демонстрируемой техники совершенно точно есть. И дальности пуска ракет в 300 километров уже достиг — еще в 2017 году.

Двумя годами позже, на выставке MILEX-2019, показали концепт ракет «Полонеза» уже с дальностью в 500 километров, но это пока нерабочая модель. В сентябре 2019 года президент назвал РСЗО «ракетами средней дальности», которыми они не являются. Однако «Полонез» пока остается вершиной достижения военно-промышленного комплекса Беларуси — по утверждениям, его ракеты не может перехватить ни одна ПВО.

«Бук» настоящий и «Бук» сувенирный

Пять видов оружия, которые показали Лукашенко в Мачулищах
Фото: пресс-служба президента Беларуси

Судя по количеству фотографий, наибольшего внимания удостоился модернизированный ЗРК «Бук МБ3К». Советский зенитно-ракетный комплекс средней дальности был в последние десятилетия серьезно доработан, научился стрелять ракетами без РЛС, с использованием собственной тепловизионно-оптической системы.

А новая ракета (та самая, на которой расписывался Лукашенко) дает возможность вести огонь на 70 километров — вдвое дальше, чем раньше. Обнаруживать же воздушные цели «Бук МБ3К» может на 130 километрах.

Судя по фото, на презентации президенту подарили тоже «Бук», только сувенирный.

«Берсерк» и «Вистл» — белорусские роботы

Пять видов оружия, которые показали Лукашенко в Мачулищах
Фото: пресс-служба президента Беларуси

Обычно в последние годы пулеметный роботизированный комплекс «Берсерк» показывали вместе с противотанковым «Богомолом». На этот раз «Богомола» на фото не нашлось, в отличие от «Берсерка». Гусеничный робот, управляемый оператором на расстоянии до 5 километров, предназначен для борьбы с беспилотниками и живой силой противника. Со всеми целями предстоит бороться с помощью пулемета — спарка ГШГ-762 обеспечивает скорострельность до 6000 выстрелов в минуту и «достает» пехоту и БПА за 600−1000 метров. Впервые «Берсерк» показали на MILEX-2019, был он и на обоих прошедших с тех пор парадах — и 3 июля 2019-го, и 9 мая 2020 года.

Пять видов оружия, которые показали Лукашенко в Мачулищах
Фото: пресс-служба президента Беларуси

«Вистл» — чуть более новая конструкция. Публика увидела его только в 2020 году. По сути, это маленькая дистанционно управляемая РСЗО с 18 направляющими для неуправляемых авиационных ракет С-5. Как и «Берсерк», «Вистл» сможет бороться в первую очередь с живой силой, но, возможно, станет эффективным и против легкой техники.

 
 
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Сегодня Александр Лукашенко посетил опытно-испытательный участок НПООО «ОКБ ТСП» в Мачулищах и посмотрел на новинки белорусского военно-промышленного...
 
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