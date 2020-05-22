Россия ввела в промышленную эксплуатацию первую в мире плавучую АЭС

Источник материала: IT.Tut.by

Первая плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) «Академик Ломоносов», расположенная на Чукотке, 22 мая введена в промышленную эксплуатацию. Об этом передает ТАСС со ссылкой на сообщение концерна «Росэнергоатома» (входит в электроэнергетический дивизион Росатома).



Отправка ПАТЭС «Академик Ломоносов» в Певек из Мурманска (август 2019 года), рядом ледокол «50 лет Победы». Фото: wikimedia.org

Это было сделано после получения положительного заключения Росприроднадзора и подтверждения Ростехнадзора о том, что станция построена в соответствии с требованиями проектной документации.

«С сегодняшнего дня проект по сооружению плавучей атомной теплоэлектростанции в городе Певеке Чукотского АО можно считать успешно завершенным. Теперь она полноправно стала одиннадцатой промышленно эксплуатируемой атомной электростанцией в России и самой северной в мире», — цитирует «Росэнергоатом» генерального директора концерна Андрея Петрова.

Первую электроэнергию в изолированную сеть Чаун-Билибинского энергоузла Чукотки ПАТЭС выдала 19 декабря 2019 года. Международный журнал Power признал это событие одним из шести ключевых событий года в мировой атомной энергетике. С момента включения в сеть ПАТЭС уже выработала свыше 47,3 млн кВт· ч электроэнергии, сейчас она обеспечивает 20% потребности в электроэнергии Чаун-Билибинского энергоузла. А после вывода Билибинской АЭС из эксплуатации, ПАТЭС будет основным источником энергоснабжения Чукотки.

Первая в мире плавучая атомная теплоэлектростанция состоит из береговой инфраструктуры и плавучего энергоблока (ПЭБ) «Академик Ломоносов», оснащенного двумя реакторами типа КЛТ-40С электрической мощностью 35 МВт каждый. Электрическая мощность ПАТЭС — 70 МВт, тепловая — 50 Гкал/ч.