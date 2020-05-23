Пять беспроводных наушников, которые можно купить и не потратиться зря

Источник материала: IT.Tut.by

Недавно появилась информация , что в комплекте поставки грядущих iPhone 12 не окажется проводных наушников. Этим Apple якобы будет пытаться поднять и без того немалый спрос на беспроводные гарнитуры. Мы посмотрели, какие TWS-наушники сейчас чаще всего выбирают в Беларуси, и ниже рассказываем о пятерке самых популярных устройств.

Для определения этой пятерки мы использовали сервисы Kupi.TUT.BY и «Яндекс. Маркет». В них мы выставили наш регион и отсортировали предложения по популярности. Интересно, что все пять моделей изготавливаются тремя производителями.



На фото AirPods Pro

Очевидно, что без этих двух моделей обойтись вряд ли бы получилось. Неспроста они считаются одними из самых продаваемых в мире среди конкурентов.

Главное отличие Pro-версии от обычной — это наличие технологии активного шумоподавления. Благодаря ей AirPods Pro гасят шумы вокруг, создавая своеобразный вакуум, в котором пользователь слышит только проигрывающуюся музыку. Впрочем, обманываться не стоит: полностью заглушить окружающий мир гарнитура не способна, а, скорее, режет низкие частоты. Это, например, может пригодиться тем, кто часто летает или ездит на метро.

Pro-модель от одного заряда может проработать около 4,5 часа подряд. Кейс с поддержкой беспроводной подзарядки дает еще 24 часа. Обычные AirPods отличаются чуть лучшими показателями. Они способны проигрывать музыку на протяжении пяти часов. Их зарядный кейс дает все те же дополнительные 24 часа. Еще одним отличием от AirPods Pro является форма — они выполнены в форме вкладышей, а не внутриканальных наушников, за счет чего лучше подходят для длительного ношения.

Обе модели способны работать со смартфонами как на базе операционной системы iOS, так и Android. Правда, в последнем случае настроить их под себя может быть сложнее. В общем, лучше всего AirPods «дружат» с девайсами от самой Apple.





Второе поколение наушников серии Galaxy Buds в первую очередь отличается намного более внушительным временем автономной работы. Они способы проигрывать треки до 11 часов подряд. При этом зарядный кейс, поддерживающий беспроводную подзарядку, дает еще 22 часа. Кроме того, во многих обзорах в Сети говорится об улучшенных микрофонах, которые делают Galaxy Buds+ более подходящим гаджетом для аудиоконференций.

Из других особенностей — фирменное приложение Samsung, позволяющее довольно точно настроить звук под предпочтения пользователя. Важно, что такое приложение доступно не только пользователям смартфонов на базе Android, но и на iOS. Из небольших недостатков выделяется разве что отсутствие активного шумоподавления. Но благодаря тому, что Galaxy Buds+ внутриканальные, шумов и так остается не слишком много.





Вторая по популярности модель от известного в наших краях китайского производителя. Главные «фишки» девайса такие: возможность воспроизведения музыки до четырех часов подряд, зарядный кейс, предоставляющий еще 14 часов, технология активного шумоподавления, а также управление прикосновениями к самим наушникам. Последнее, впрочем, относится и к предыдущему девайсу.

Кого-то, возможно, расстроит отсутствие беспроводной подзарядки кейса. Но часто пользоваться этим вы все же вряд ли будете. А еще кейс немного массивнее, чем у конкурентов. Правда, и продаются Xiaomi AirDots Pro дешевле.





Давайте честно: основное преимущество этой модели — относительно невысокая цена. Найти нечто дешевле и сравнимое по качеству, конечно, не невозможно, но куда сложнее.

Краткие характеристики устройства такие: максимальное время воспроизведения музыки без подзарядки — четыре часа. Зарядный кейс дает еще порядка 12 часов. Есть защита от влаги по стандарту IPX4, а также управление жестами.