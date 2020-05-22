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A1 изменит условия обслуживания на некоторых тарифных планах фиксированной связи

25.05.2020 15:18 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

A1 сообщила об изменении условий обслуживания по некоторым тарифным планам фиксированной связи для частных и корпоративных клиентов, а также услуг кабельного ТВ и видеосервиса VOKA. Об этом говорится на сайте компании.

A1 изменит условия обслуживания на некоторых тарифных планах фиксированной связи
Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Priscilla Du Preez / Unsplash

С 1 июня этого года обслуживание на некоторых архивных тарифных планах для частных клиентов (линейка «Хит», «Престиж», «Вместе», «Wi-Fi» и др.) будет прекращено. Пользователей переведут на тарифные планы новой линейки «Комби», а также тарифы линейки «VOKA ТВ», исходя из соответствующего набора услуг на архивном предложении.

При этом, как отмечается в пресс-релизе, для абонентов значительно увеличится (в пять раз и выше) скорость домашнего интернета, а также набор дополнительно предоставляемых услуг и оборудования.

Пользователи архивных комплексных тарифов с включенными ТВ-каналами VOKA продолжат смотреть соответствующие каналы в рамках новых тарифных предложений. Кабельное ТВ при этом будет предоставляться в качестве бонуса, без взимания дополнительной платы.

Обслуживание на архивных тарифных планах линейки «Домашний», тарифе «Интернет 70», а также действующих тарифах «VOKA ТВ» будет продолжено, при этом абонентская плата в среднем увеличится на 3,5%. При желании клиенты смогут самостоятельно перейти на любой тарифный план новой линейки «Комби».

Изменения условий обслуживания по некоторым тарифным планам фиксированной связи произойдут и для корпоративных клиентов. На тарифном плане «Удаленный кабинет 30» будет увеличена скорость с 30 до 50 Мбит/с, а сам тариф получит название «Удаленный кабинет 50». Стоимость услуг фиксированной связи для корпоративных клиентов увеличится в среднем на 3%.

Кроме того, стоимость всех подписок VOKA, за исключением «VOKA ТВ+», изменится в среднем на 5% в сторону увеличения. При этом с 1 июня 2020 года пользователи подписок «Фильмы и сериалы» и «Все включено» получат доступ к новому премиальному видеоконтенту. Также в рамках инициативы #оставайсяонлайн для абонентов А1 сохраняется возможность смотреть контент подписки «Фильмы и сериалы» и 30 наиболее востребованных ТВ-каналов бесплатно до конца лета.

С обновленными условиями и ценами на услуги фиксированной связи и телевидения можно ознакомиться, перейдя по ссылке.

Цены будут обновлены на сайте A1.by 1 июня 2020 года. Телефон контакт-центра для клиентов фиксированной связи и ТВ — 150.

 
 
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A1 сообщила об изменении условий обслуживания по некоторым тарифным планам фиксированной связи для частных и корпоративных клиентов, а также услуг...
 
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