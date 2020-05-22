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Возможно, именно так будет выглядеть новый флагман Samsung

25.05.2020 15:18 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Точная дата анонса новых флагманов Samsung серии Galaxy Note20 пока неизвестна. Но, скорее всего, аппараты покажут во второй половине августа — презентация пройдет в онлайн-режиме. О характеристиках девайсов известно уже довольно много, а сейчас в Сети появились рендеры с предполагаемым дизайном гаджетов. Об этом сообщает PhoneArena.

Возможно, именно так будет выглядеть новый флагман Samsung

На изображениях якобы демонстрируется обычный Galaxy Note20. Рендеры, по заявлениям их создателя, основаны на CAD-чертежах будущего флагмана. Но отметим, что особым «весом» опубликовавший изображения инсайдер xleaks7 не отличается, так что относиться к «сливу» стоит с настороженностью.

По информации источника, размеры устройства составляют 161,8×75,3×8,5 мм. По габаритам девайс схож с Galaxy Note10+. Правда, версия Galaxy Note20+ окажется крупнее. Клавиши управления громкостью и питанием перенесли на правую грань смартфона, отсек для пера S Pen расположится с левой стороны аппарата. На задней стороне корпуса виднеется массивный блок для основной камеры.

Возможно, именно так будет выглядеть новый флагман Samsung

Возможно, именно так будет выглядеть новый флагман Samsung

Возможно, именно так будет выглядеть новый флагман Samsung

Предполагаемые технические характеристики такие: диагональ экрана Galaxy Note20 составит 6,42 дюйма. Будет режим 120 Гц. Старший Samsung Galaxy Note20+ оснастят панелью на 6,87 дюйма (120 Гц). Аппараты для международного рынка получат процессор Exynos 992 (обновленный Exynos 990). 100-кратного цифрового зума во всей серии Galaxy Note20 ожидать не стоит.

Ниже — цены популярных смартфонов Samsung:

 
 
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Точная дата анонса новых флагманов Samsung серии Galaxy Note20 пока неизвестна. Но, скорее всего, аппараты покажут во второй половине августа — презентация пройдет...
 
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