Возможно, именно так будет выглядеть новый флагман Samsung

Источник материала: IT.Tut.by

Точная дата анонса новых флагманов Samsung серии Galaxy Note20 пока неизвестна. Но, скорее всего, аппараты покажут во второй половине августа — презентация пройдет в онлайн-режиме. О характеристиках девайсов известно уже довольно много, а сейчас в Сети появились рендеры с предполагаемым дизайном гаджетов. Об этом сообщает PhoneArena .





На изображениях якобы демонстрируется обычный Galaxy Note20. Рендеры, по заявлениям их создателя, основаны на CAD-чертежах будущего флагмана. Но отметим, что особым «весом» опубликовавший изображения инсайдер xleaks7 не отличается, так что относиться к «сливу» стоит с настороженностью.

По информации источника, размеры устройства составляют 161,8×75,3×8,5 мм. По габаритам девайс схож с Galaxy Note10+. Правда, версия Galaxy Note20+ окажется крупнее. Клавиши управления громкостью и питанием перенесли на правую грань смартфона, отсек для пера S Pen расположится с левой стороны аппарата. На задней стороне корпуса виднеется массивный блок для основной камеры.













Предполагаемые технические характеристики такие: диагональ экрана Galaxy Note20 составит 6,42 дюйма. Будет режим 120 Гц. Старший Samsung Galaxy Note20+ оснастят панелью на 6,87 дюйма (120 Гц). Аппараты для международного рынка получат процессор Exynos 992 (обновленный Exynos 990). 100-кратного цифрового зума во всей серии Galaxy Note20 ожидать не стоит.

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