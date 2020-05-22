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«Мне стало очень страшно». 60 лет назад произошло крупнейшее в истории наблюдений землятресение
25.05.2020 15:18 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
60 лет назад, 22 мая 1960 года, произошло Великое Чилийское землетрясение, также известное как Вальдивское или Terremoto de Valdivia — сильнейшее землетрясение в истории наблюдений, чья моментная магнитуда составляла, по разным оценкам, от 9,3 до 9,5. Оно продлилось около 10 минут, но спровоцировало разрушительное цунами, извержение вулканов, унесло жизни тысяч людей и оставило без крова сотни тысяч. Было уничтожено около 20% промышленного потенциала Чили с общим ущербом для страны в полмиллиарда долларов. 42.TUT.BY вспоминает эту историю.
Громкий старт
В мае 1960-го в районе чилийского города Консепсьон
Жители города, заново отстроенного после землетрясения 1939 года, в панике выбежали на улицу. Многим из них это впоследствии спасло жизнь, так как за первым толчком последовали еще пять сильных форшоков (предварительных подземных толчков) с магнитудами около 7, в результате чего погибло около двух сотен человек.
Тогдашний президент Чили Хорхе Алессандри даже отменил традиционную церемонию поминовения в честь
Второе и третье землетрясение произошли уже на следующий день, 22 мая — магнитуда составила 7,1 и 7,8 соответственно. К сожалению, это только предшествовало настоящей катастрофе. В три часа дня в воскресенье началось основное землетрясение.
Великое Чилийское землетрясение
Позже ученые подтвердили, что Великое Чилийское землетрясение фактически было последовательностью 37 или более землетрясений, эпицентры которых простирались почти на 1350 километров. Подземные толчки, обвалы горных масс и оползни охватили площадь свыше 200 тыс. квадратных километров, что больше территории Великобритании.
«Сначала произошел довольно сильный толчок. Затем раздался подземный гул, словно где-то далеко бушевала гроза. Затем я снова почувствовал колебания почвы. Я решил, что, как и прежде, все скоро прекратится. Но земля продолжала содрогаться… Внезапно подземные толчки стали настолько сильными, что я едва удержался на ногах. Толчки все продолжались, сила их непрерывно нарастала, мне сделалось страшно. Меня швыряло из стороны в сторону, как на пароходе в шторм. Две проезжавшие мимо автомашины вынуждены были остановиться. Чтобы не упасть, я опустился на колени, а затем встал на четвереньки. Подземные толчки не прекращались. Мне стало еще страшнее. Очень страшно… В десяти метрах от меня с ужасающим треском переломился пополам огромный эвкалипт. Все деревья раскачивались с невероятной силой, ну, как бы вам сказать, словно они были веточками, которые изо всех сил трясли. Поверхность дороги колыхалась как вода. Уверяю вас, это было именно так! И чем дольше все это продолжалось, тем становилось страшнее. Подземные толчки все усиливались. Казалось, землетрясение длится бесконечно…» — приводятся слова очевидца в книге «Вот пришло землетрясение. Факты, причины, гипотезы и последствия».
После основного толчка серия более слабых землетрясений прокатилась по территории Чили вплоть до Огненной Земли. Пострадало более ста тысяч квадратных километров сельской местности в Андах, а города Вальдивия, Консепсьон, Осорно и Пуэрто-Монт превратились в руины. Это походило на конец света.
Вскоре после главного толчка начался отлив, сменившийся перемещающимся со скоростью около 800 км/час цунами.
Цунами, которое пересекло океан
Огромные волны, достигающие 25 метров,
В портовом городе Вальпараисо с населением 200 тысяч человек рухнули здания. В общей сложности было разрушено 130 тысяч домов — каждый третий в зоне землетрясения, около двух миллионов человек остались без крова.
Общий ущерб, в том числе сельскому хозяйству и промышленности, был оценен в более чем полмиллиарда долларов. Точное количество погибших в результате цунами и землетрясения так никогда и не было названо — упоминаются числа от 1000 до 7000 человек. Однако считается, что большинство смертей в Чили было вызвано именно силой океана.
Позже геолог и вулканолог Гарун Тазиев говорил, что ему «даже приблизительно» не удалось узнать количество жертв. По его словам, возможно, в Чили от цунами погибло не так уж много людей, исключая жителей деревень в устье реки Маульии, где, как полагают, утонуло около тысячи человек.
«Сравнительно небольшое число жертв объясняется тем, что вскоре после мощного толчка, произошедшего в три часа дня, жители прибрежной зоны заметили, что сначала море вздулось и его уровень поднялся значительно выше уровня самых высоких приливов, а затем внезапно отхлынуло, словно воду куда-то всосало — на этот раз гораздо дальше самого низкого уровня отлива. Напуганные горьким опытом многих поколений, люди поняли значение этого явления. С криками „Море уходит!“ — все устремились на холмы», —
Влияние цунами ощущалось по всему региону Тихого океана, но особенно сильный ущерб оно причинило на Гавайских островах и в Японии. Цунами потребовалось около 15 часов, чтобы преодолеть более 10 тысяч километров и добраться до Гавайских островов, где волны полностью разрушили набережную и убили 61 человека. В Японии
Также волна прокатилась через весь Тихий океан и достигла Калифорнии — к счастью, к тому времени она уже утратила силу, была высотой до 1,7 метра и потому нанесла незначительные повреждения.
Это бедствие затронуло даже Сахалин — ранним утром 24 мая дежурный в порту Северо-Курильска заметил внезапно начавшийся отлив воды. По местному радио был сразу передан сигнал тревоги, а еще через час волны цунами затопили все склады и дома, расположенные на высоте почти пяти метров над уровнем моря.
Словно этого было мало, землетрясение сопровождалось активизацией вулканической деятельности в Андах — ожили «спавшие» вулканы и прорвались новые кратеры вблизи озер Ранко и Риньиуэ.
В книге «Вот пришло землетрясение…» отмечается, что во время вулканических извержений на высоту до семи километров выбрасывались сотни тонн вулканического пепла, а озеро Ранко затопила лава. Возникли многочисленные обвалы и оползни, под которыми погибли сотни людей и много домашних животных.
Грандиозный обвал запрудил вытекающую из озера Риньиуэ реку Сан-Педро. В итоге уровень воды в озере стал быстро подниматься. Этот напор сдерживала только плотина — если бы она не выдержала, вода затопила бы все населенные пункты вдоль русла реки менее чем за пять часов.
В зоне поражения
Человеческое жертвоприношение
Пожалуй, одно из самых странных событий тех дней — это человеческое жертвоприношение в прибрежной деревне Коллилеуфу (Collileufu). Чтобы «успокоить» землю и океан, местный шаман
Скорее всего, никто бы про это и не узнал, если бы один мальчик в сообществе не сообщил местному руководству про кражу двух лошадей — он сказал, что животных съели во время ритуала жертвоприношения. Так что правительство арестовало двоих причастных к ритуалу мужчин.
Те сначала признались в совершении убийства, но потом отреклись от своих слов. Их освободили из тюрьмы всего через два года, так как судья постановил, что они «действовали не по своей воле, а движимые непреодолимой природной силой исконной традиции».
Последствия и причины
К счастью, многочисленных жертв удалось избежать, так как эти регионы были малозаселены. Но пострадавшие города лежали в руинах, без электроснабжения и воды. Например Вальдивия, один из самых дождливых районов Чили, в итоге начала страдать от нехватки питьевой воды; около 40% домов в городе
Еще через два дня после землетрясения, 24 мая,
На помощь Чили пришли США, которые быстро построили полевой госпиталь после землетрясения и оказали поддержку при проведении геологического исследования Вальдивии, в результате чего была получена первая геологическая карта города. А Мексика построила и пожертвовала Чили государственную школу. Но все равно после землетрясения Вальдивия
Цунами, обрушившееся на южное побережье Чили, разрушило приморские фермы, из-за чего погибло много скота и людей; амбары и промышленные сооружения были разрушены землетрясением. В итоге молочная промышленность стала одной из немногих отраслей пострадавшей зоны, которая получала субсидии и инвестиции. В «молочном» секторе даже была создана программа международного технологического сотрудничества. В частности, правительства Германии и Дании помогли основать Centro Tecnológico de la Leche («Центр молочных технологий»).
Но что же послужило причиной такого ужасного землетрясения? Дело в географическом расположении страны. Чили расположена на стыке тектонических плит: со стороны Тихого океана это плита Наска, а с материковой стороны — Южно-Американская плита. Страна находится в подковообразной зоне высокой сейсмической активности, известной как Тихоокеанский огненный пояс, или Тихоокеанское кольцо, наряду с Мексикой, Эквадором, Перу, Колумбией, США и другими. Так что, к сожалению, землетрясения там не редкость. В частности, землетрясение и оползень, подобные тому, что случилось 1960 году,
Похожее мощное землетрясение
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60 лет назад, 22 мая 1960 года, произошло Великое Чилийское землетрясение, также известное как Вальдивское или Terremoto de Valdivia — сильнейшее землетрясение в истории...
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