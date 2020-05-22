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«Мне стало очень страшно». 60 лет назад произошло крупнейшее в истории наблюдений землятресение

25.05.2020 15:18 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

60 лет назад, 22 мая 1960 года, произошло Великое Чилийское землетрясение, также известное как Вальдивское или Terremoto de Valdivia — сильнейшее землетрясение в истории наблюдений, чья моментная магнитуда составляла, по разным оценкам, от 9,3 до 9,5. Оно продлилось около 10 минут, но спровоцировало разрушительное цунами, извержение вулканов, унесло жизни тысяч людей и оставило без крова сотни тысяч. Было уничтожено около 20% промышленного потенциала Чили с общим ущербом для страны в полмиллиарда долларов. 42.TUT.BY вспоминает эту историю.

«Мне стало очень страшно». 60 лет назад произошло крупнейшее в истории наблюдений землятресение
Вальдивия после землетрясения, 22 мая. Фото: wikimedia.org

Громкий старт

В мае 1960-го в районе чилийского города Консепсьон произошла череда разрушительных землетрясений. Первое, магнитудой 8,1, началось в 6 часов утра в субботу 21 мая, но не причинило большого вреда — толчок только нарушил работу водопровода, электростанции и связь.

Жители города, заново отстроенного после землетрясения 1939 года, в панике выбежали на улицу. Многим из них это впоследствии спасло жизнь, так как за первым толчком последовали еще пять сильных форшоков (предварительных подземных толчков) с магнитудами около 7, в результате чего погибло около двух сотен человек.

Тогдашний президент Чили Хорхе Алессандри даже отменил традиционную церемонию поминовения в честь битвы при Икике, чтобы руководить оказанием помощи пострадавшему региону. В полдень в Консепсьон из Сантьяго прибыла помощь с медикаментами и продуктами.

Второе и третье землетрясение произошли уже на следующий день, 22 мая — магнитуда составила 7,1 и 7,8 соответственно. К сожалению, это только предшествовало настоящей катастрофе. В три часа дня в воскресенье началось основное землетрясение.

Великое Чилийское землетрясение

«Мне стало очень страшно». 60 лет назад произошло крупнейшее в истории наблюдений землятресение
Разрушенный сталелитейный завод недалеко от поселка Корраль, Чили. Фото: wikimedia.org

Позже ученые подтвердили, что Великое Чилийское землетрясение фактически было последовательностью 37 или более землетрясений, эпицентры которых простирались почти на 1350 километров. Подземные толчки, обвалы горных масс и оползни охватили площадь свыше 200 тыс. квадратных километров, что больше территории Великобритании.

«Сначала произошел довольно сильный толчок. Затем раздался подземный гул, словно где-то далеко бушевала гроза. Затем я снова почувствовал колебания почвы. Я решил, что, как и прежде, все скоро прекратится. Но земля продолжала содрогаться… Внезапно подземные толчки стали настолько сильными, что я едва удержался на ногах. Толчки все продолжались, сила их непрерывно нарастала, мне сделалось страшно. Меня швыряло из стороны в сторону, как на пароходе в шторм. Две проезжавшие мимо автомашины вынуждены были остановиться. Чтобы не упасть, я опустился на колени, а затем встал на четвереньки. Подземные толчки не прекращались. Мне стало еще страшнее. Очень страшно… В десяти метрах от меня с ужасающим треском переломился пополам огромный эвкалипт. Все деревья раскачивались с невероятной силой, ну, как бы вам сказать, словно они были веточками, которые изо всех сил трясли. Поверхность дороги колыхалась как вода. Уверяю вас, это было именно так! И чем дольше все это продолжалось, тем становилось страшнее. Подземные толчки все усиливались. Казалось, землетрясение длится бесконечно…» — приводятся слова очевидца в книге «Вот пришло землетрясение. Факты, причины, гипотезы и последствия».

После основного толчка серия более слабых землетрясений прокатилась по территории Чили вплоть до Огненной Земли. Пострадало более ста тысяч квадратных километров сельской местности в Андах, а города Вальдивия, Консепсьон, Осорно и Пуэрто-Монт превратились в руины. Это походило на конец света.

Вскоре после главного толчка начался отлив, сменившийся перемещающимся со скоростью около 800 км/час цунами.

Цунами, которое пересекло океан

Огромные волны, достигающие 25 метров, обрушились на берег через 10−15 минут после землетрясения, убив по меньшей мере двести человек, затопив все лодки и покрыв водой полкилометра территории внутри страны. Строениям был причинен огромный ущерб, погибли люди в Консепсьоне. Вблизи города Вальдивия в результате землетрясения и последующих подземных толчков произошли оползни, погубившие 18 человек.

В портовом городе Вальпараисо с населением 200 тысяч человек рухнули здания. В общей сложности было разрушено 130 тысяч домов — каждый третий в зоне землетрясения, около двух миллионов человек остались без крова.

Общий ущерб, в том числе сельскому хозяйству и промышленности, был оценен в более чем полмиллиарда долларов. Точное количество погибших в результате цунами и землетрясения так никогда и не было названо — упоминаются числа от 1000 до 7000 человек. Однако считается, что большинство смертей в Чили было вызвано именно силой океана.

Позже геолог и вулканолог Гарун Тазиев говорил, что ему «даже приблизительно» не удалось узнать количество жертв. По его словам, возможно, в Чили от цунами погибло не так уж много людей, исключая жителей деревень в устье реки Маульии, где, как полагают, утонуло около тысячи человек.

«Сравнительно небольшое число жертв объясняется тем, что вскоре после мощного толчка, произошедшего в три часа дня, жители прибрежной зоны заметили, что сначала море вздулось и его уровень поднялся значительно выше уровня самых высоких приливов, а затем внезапно отхлынуло, словно воду куда-то всосало — на этот раз гораздо дальше самого низкого уровня отлива. Напуганные горьким опытом многих поколений, люди поняли значение этого явления. С криками „Море уходит!“ — все устремились на холмы», — говорил ученый в 1968 году.

Влияние цунами ощущалось по всему региону Тихого океана, но особенно сильный ущерб оно причинило на Гавайских островах и в Японии. Цунами потребовалось около 15 часов, чтобы преодолеть более 10 тысяч километров и добраться до Гавайских островов, где волны полностью разрушили набережную и убили 61 человека. В Японии погибло 122 человека.

«Мне стало очень страшно». 60 лет назад произошло крупнейшее в истории наблюдений землятресение
Гавайи после цунами 1960 года. Фото: wikimedia.org

Также волна прокатилась через весь Тихий океан и достигла Калифорнии — к счастью, к тому времени она уже утратила силу, была высотой до 1,7 метра и потому нанесла незначительные повреждения.

Это бедствие затронуло даже Сахалин — ранним утром 24 мая дежурный в порту Северо-Курильска заметил внезапно начавшийся отлив воды. По местному радио был сразу передан сигнал тревоги, а еще через час волны цунами затопили все склады и дома, расположенные на высоте почти пяти метров над уровнем моря.

Словно этого было мало, землетрясение сопровождалось активизацией вулканической деятельности в Андах — ожили «спавшие» вулканы и прорвались новые кратеры вблизи озер Ранко и Риньиуэ.

В книге «Вот пришло землетрясение…» отмечается, что во время вулканических извержений на высоту до семи километров выбрасывались сотни тонн вулканического пепла, а озеро Ранко затопила лава. Возникли многочисленные обвалы и оползни, под которыми погибли сотни людей и много домашних животных.

Грандиозный обвал запрудил вытекающую из озера Риньиуэ реку Сан-Педро. В итоге уровень воды в озере стал быстро подниматься. Этот напор сдерживала только плотина — если бы она не выдержала, вода затопила бы все населенные пункты вдоль русла реки менее чем за пять часов.

В зоне поражения жили около 100 тысяч человек, так что власти первым делом организовали эвакуацию, а потом отправили на место потенциальной катастрофы несколько военных подразделений и сотни рабочих. К сожалению, бульдозеры стали буксовать в грязи, так что с июня дамбы начали строить при помощи лопат. Постепенно работники снизили главную плотину, и три миллиарда кубометров воды смогли покинуть озеро без угрозы людям.

Человеческое жертвоприношение

Пожалуй, одно из самых странных событий тех дней — это человеческое жертвоприношение в прибрежной деревне Коллилеуфу (Collileufu). Чтобы «успокоить» землю и океан, местный шаман потребовал принести в жертву пятилетнего мальчика, чья мать отправилась на заработки в город и оставила ребенка под присмотром отца.

Скорее всего, никто бы про это и не узнал, если бы один мальчик в сообществе не сообщил местному руководству про кражу двух лошадей — он сказал, что животных съели во время ритуала жертвоприношения. Так что правительство арестовало двоих причастных к ритуалу мужчин.

Те сначала признались в совершении убийства, но потом отреклись от своих слов. Их освободили из тюрьмы всего через два года, так как судья постановил, что они «действовали не по своей воле, а движимые непреодолимой природной силой исконной традиции».

Последствия и причины

«Мне стало очень страшно». 60 лет назад произошло крупнейшее в истории наблюдений землятресение
Разрушенный поселок Корраль в Чили. Фото: wikimedia.org

К счастью, многочисленных жертв удалось избежать, так как эти регионы были малозаселены. Но пострадавшие города лежали в руинах, без электроснабжения и воды. Например Вальдивия, один из самых дождливых районов Чили, в итоге начала страдать от нехватки питьевой воды; около 40% домов в городе были разрушены, 20 000 человек остались без крова. Многие городские кварталы в центре города, уничтоженные стихией, оставались пустыми до 1990-х и 2000-х годов, причем некоторые до сих пор используются в качестве стоянок.

Еще через два дня после землетрясения, 24 мая, произошло извержение вулкана Пуйеуэ, заметили это случайно, с борта самолета ВВС США — на фоне предыдущих разрушений лава в малонаселенном регионе казалась ерундой. Извержение вызвало трещину длиной в 5,5 километра и продолжалось вплоть до 22 июля. Но благодаря своевременной эвакуации ни один человек не погиб по этой причине.

«Мне стало очень страшно». 60 лет назад произошло крупнейшее в истории наблюдений землятресение
Извержение вулкана Пуйеуэ. Фото: wikimedia.org

На помощь Чили пришли США, которые быстро построили полевой госпиталь после землетрясения и оказали поддержку при проведении геологического исследования Вальдивии, в результате чего была получена первая геологическая карта города. А Мексика построила и пожертвовала Чили государственную школу. Но все равно после землетрясения Вальдивия пережила длительный период экономического спада.

Цунами, обрушившееся на южное побережье Чили, разрушило приморские фермы, из-за чего погибло много скота и людей; амбары и промышленные сооружения были разрушены землетрясением. В итоге молочная промышленность стала одной из немногих отраслей пострадавшей зоны, которая получала субсидии и инвестиции. В «молочном» секторе даже была создана программа международного технологического сотрудничества. В частности, правительства Германии и Дании помогли основать Centro Tecnológico de la Leche («Центр молочных технологий»).

Но что же послужило причиной такого ужасного землетрясения? Дело в географическом расположении страны. Чили расположена на стыке тектонических плит: со стороны Тихого океана это плита Наска, а с материковой стороны — Южно-Американская плита. Страна находится в подковообразной зоне высокой сейсмической активности, известной как Тихоокеанский огненный пояс, или Тихоокеанское кольцо, наряду с Мексикой, Эквадором, Перу, Колумбией, США и другими. Так что, к сожалению, землетрясения там не редкость. В частности, землетрясение и оползень, подобные тому, что случилось 1960 году, были в Вальдивии в 1575-м (хотя тогда стихия не вызвала цунами в Японии).

Похожее мощное землетрясение произошло в этом регионе 27 февраля 2010 года — тогда эпицентр находился чуть севернее, в 90 километрах от столицы Био-Био Консепсьон, второй агломерации страны по величине после Сантьяго. Землетрясение вызвало цунами, которое обрушилось на 11 островов и побережье Мауле, однако количество жертв, вызванных цунами, было минимальным: большинство жителей побережья успели спрятаться в горах. Но все равно около двух миллионов чилийцев тогда остались без дома, более 800 человек погибли и 1200 пропали без вести.

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60 лет назад, 22 мая 1960 года, произошло Великое Чилийское землетрясение, также известное как Вальдивское или Terremoto de Valdivia — сильнейшее землетрясение в истории...
 
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