Блогер почистил посудомоечную машину - люди назвали идею противной

Источник материала: IT.Tut.by

Пользователь TikTok по имени Патрик (Patrick) опубликовал видео, на котором показал, как выглядит давно не мытый фильтр посудомоечной машины. Другие блогеры начали следовать его примеру и записывать аналогичные ролики, пишет Lenta.ru .

В видео, которое за несколько дней посмотрели почти 30 тысяч раз, Патрик достал загрязненный фильтр и помыл его. «А вы регулярно чистите фильтр в посудомоечной машинке?» — подписал он пост. Позже мужчина отключил комментарии к публикации.

Некоторые зрители назвали идею мерзкой и противной, а под другими похожими роликами писали, что увиденное заставило их испытать отвращение. При этом многие поблагодарили авторов видео, так как не знали, что в их посудомоечных машинах есть фильтры, которые нужно мыть.

Ранее в TikTok стал популярен флешмоб под названием Purse Challenge («Челлендж с сумочкой»). Его участники как будто невзначай били своих спутников сумками и пакетами по лицу. В Сети многие не посчитали эту идею забавной и назвали челлендж «тупым».

Ниже — цены популярных у нас посудомоечных машин: