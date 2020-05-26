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Вот сколько сейчас абонентов у А1, МТС и life:)
26.05.2020 15:18 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
В Беларуси работают три оператора мобильной связи — А1, МТС и life:). Рассказываем, сколько сейчас у них абонентов и как их количество менялось за последние несколько лет.
Информацию о количестве абонентов А1, МТС и life:) мы брали из открытых отчетов групп компаний, в которых состоят операторы (соответственно, Telekom Austria Group, MTS Group и Turkcell). На момент публикации материала компании успели отчитаться за первый квартал этого года (Q1) — на эту информацию и будем ориентироваться.
Услугами связи А1 в Беларуси сейчас
В сети МТС в Беларуси, судя по
Оператор life:) по состоянию на первый квартал (Q1) этого года
Таким образом, на первый квартал 2020 года общее количество мобильных абонентов всех трех операторов Беларуси составило чуть больше 12 миллионов.
Ниже — цены популярных у нас смартфонов:
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В Беларуси работают три оператора мобильной связи — А1, МТС и life:). Рассказываем, сколько сейчас у них абонентов и как их количество менялось за последние...
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