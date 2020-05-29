Ученые назвали процент ложноотрицательных результатов ПЦР-тестов на COVID-19 по дням

Источник материала: IT.Tut.by

Группа ученых из Школы общественного здравоохранения и Школы медицины Университета Джона Хопкинса представила исследование, где оценила шансы появления ложноотрицательного результата теста на COVID-19 по дням с момента инфицирования и появления симптомов. Результаты можно прочесть на Annals.org .



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

ПЦР-тесты на SARS-CoV-2, основанные на полимеразной цепной реакции с обратной транскриптазой (ОТ-ПЦР), используются для поиска инфицированных лиц с высоким риском заражения, таких как люди, контактировавшие с заболевшими, и работники здравоохранения. Однако здесь важно понимать, как прогностическая ценность теста меняется со временем, чтобы избежать ложноотрицательных результатов.

Чтобы установить это, группа исследователей изучила данные об эффективности ОТ-ПЦР в зависимости от времени, прошедшего с момента появления симптомов или инфицирования SARS-CoV-2 (при взятии образцов из верхних дыхательных путей)

Ожидаемо, что на ранних стадиях точность теста была невелика. За время с воздействия вируса и до типичного срока появления симптомов (пятый день) вероятность ложноотрицательного результата у инфицированного человека снижается — со 100% в первый день до 68% в четвертый день. А в день появления симптомов медиана ложноотрицательных результатов составила 38%

На восьмой день показатель снизился до 20%, но затем снова стал увеличиваться — с 21% на девятый день до 66% на 21-й день.

Риску получить ложноотрицательный результат был минимален на восьмой день после инфицирования, то есть, через три дня после появления симптомов в среднем.

При этом результаты зависят также от того, правильно ли взяли мазок и как хранили пробу.

«Мы обнаружили увеличение ложноотрицательного результата, которое началось через девять дней после воздействия; однако, возможно, некоторые из более поздних результатов не были в самом деле ложноотрицательными, а скорее представляли собой клиренс инфекции (показатель скорости очищения биологических жидкостей или тканей организма — прим.TUT.BY), — пишут авторы. — Таким образом, интерпретация на более позднем этапе клинического курса зависит от цели тестирования: если она состоит в том, чтобы отменить изоляцию пациента, то отрицательные результаты могут быть правильными, хотя необходимо больше данных, учитывая исследования, показывающие репликацию вируса в других местах. Однако если цель теста состоит в том, чтобы оценить, требуется ли дополнительное последующее наблюдение либо — следует ли рассматривать пациента как инфицированного SARS-CoV-2 для отслеживания его контактов, то тест может не дать желаемой информации и принимать решения следует с острожностью».

Авторы заключают, что так как в дальнейшем у пациента могут выработатьсяантитела, то комбинация тестирования на антитела и ОТ-ПЦР является наиболее эффективной.