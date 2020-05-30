Топ-менеджер А1 ответил на критику о «лагающем» домашнем интернете

Источник материала: IT.Tut.by

Недавно топ-менеджер А1 Кристиан Лаке рассказал 42.TUT.BY о перспективах развития 5G-сетей в Беларуси с точки зрения компании. Но оператор работает не только с мобильным, но и с фиксированным интернетом. Некоторые читатели говорят, что с ним случаются проблемы. Мы попросили Кристиана прокомментировать ситуацию.



Кристиан Лаке. Фото: А1

Ниже — фрагмент, не вошедший в оригинальное интервью:

— В социальных сетях постоянно встречаются жалобы на фиксированную связь А1. Что вы можете на это ответить, с чем это может быть связано?

— Наша фиксированная сеть постоянно модернизируется: обновляется оборудование и осуществляется миграция различных сегментов сети на одну платформу, чтобы качество услуг во всей зоне покрытия фиксированной связи А1 было одинаково высоким.

Наряду с этим требования к пропускной способности увеличиваются, поэтому мы постоянно работаем над тем, чтобы обеспечить наилучший уровень сервиса всем нашим клиентам, при необходимости расширяя емкость сети. К сожалению, иногда технические работы могут приводить к временным неудобствам для части пользователей.

Работоспособность сети круглосуточно отслеживается техническими специалистами нашей компании, которые в случае нестандартных ситуаций готовы выехать на место и принять все меры для восстановления сервиса.

Мы прекрасно отдаем себе отчет в том, какие высокие ожидания возлагают на нас клиенты. Для нас очень важно оправдывать их доверие, и именно на улучшение пользовательского опыта и повышение качества услуг направлены все наши действия.

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