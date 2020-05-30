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Топ-менеджер А1 ответил на критику о «лагающем» домашнем интернете
30.05.2020 11:02 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Недавно топ-менеджер А1 Кристиан Лаке
Ниже — фрагмент, не вошедший в оригинальное интервью:
— В социальных сетях постоянно встречаются жалобы на фиксированную связь А1. Что вы можете на это ответить, с чем это может быть связано?
— Наша фиксированная сеть постоянно модернизируется: обновляется оборудование и осуществляется миграция различных сегментов сети на одну платформу, чтобы качество услуг во всей зоне покрытия фиксированной связи А1 было одинаково высоким.
Наряду с этим требования к пропускной способности увеличиваются, поэтому мы постоянно работаем над тем, чтобы обеспечить наилучший уровень сервиса всем нашим клиентам, при необходимости расширяя емкость сети. К сожалению, иногда технические работы могут приводить к временным неудобствам для части пользователей.
Работоспособность сети круглосуточно отслеживается техническими специалистами нашей компании, которые в случае нестандартных ситуаций готовы выехать на место и принять все меры для восстановления сервиса.
Мы прекрасно отдаем себе отчет в том, какие высокие ожидания возлагают на нас клиенты. Для нас очень важно оправдывать их доверие, и именно на улучшение пользовательского опыта и повышение качества услуг направлены все наши действия.
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