ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В США создали химеру мыши и человека, где доля человеческих клеток составляет до 4%

01.06.2020 13:14 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: IT.Tut.by

Американские биологи создали химерные зародыши человека и мыши, в которых доля человеческих клеток составила до 4%. Это больше, чем было ранее в эмбрионах химер — организмов, состоящих из двух разных наборов ДНК. Об этом сообщает LiveScience со ссылкой на Science Advances.

На этом изображении у 17-дневного эмбриона видны зеленые "человеческие" клетки и синие "мышиные". Изображение: Zhixing Hu
На этом изображении у 17-дневного эмбриона видны зеленые «человеческие» клетки и синие «мышиные». Изображение: Zhixing Hu

Такие химеры могут однажды помочь ученым понять процессы роста и старения нашего тела, а также то, как болезни вроде COVID-19 повреждают клетки, — и в конечном итоге способны даже служить в качестве основы для выращивания органов для трансплантации.

Цзянь Фэн (Jiang Feng) из Нью-Йоркского государственного университета в Баффало и его коллеги решили давнюю проблему при создании таких химер.

Чтобы человеческие и мышиные эмбриональные стволовые клетки могли «общаться» и смешиваться, они должны находиться на одинаковом уровне развития. Эмбриональные стволовые клетки (ЭСК) являются плюрипотентными, то есть они могут развиваться во все типы клеток, кроме клеток внезародышевых органов (плаценты и желточного мешка). Однако человеческая эмбриональная стволовая клетка выглядит и ведет себя совершенно иначе, чем мышиная, так что прошлые попытки заставить их объединиться не увенчались успехом, пояснил Фэн Live Science.

Сначала исследователи думали, что неудачи были из-за какого-то видового барьера, но после многих лет исследований они поняли, что это проблема не вида, а скорее зрелости.

Человеческие стволовые клетки находились на более поздней стадии развития, в состоянии, которое обычно возникает после того, как человеческий эмбрион уже имплантирован в стенку матки. Напротив, стволовые клетки мыши находились в более «наивном» состоянии, которое обычно происходит, когда эмбрион мыши все еще находится в фаллопиевых трубах. В прошлом исследовании ученые не смогли преобразовать клетки человека обратно в это «наивное» состояние, и этим объяснялись предыдущие проблемы.

«Наивность» мышиных клеток может быть связана с диапаузой — состоянием, при котором развитие эмбрионов некоторых видов млекопитающих тормозится на время, пока царит голод или нехватка воды или же мать выкармливает предыдущее поколение. Это состояние у мышей можно вызвать, заблокировав белковый комплекс mTOR, который стимулирует клеточный обмен веществ.

Поэтому американские исследователи предположили, что если обработать человеческие клетки блокаторами mTOR, то можно будет синхронизировать их с клетками в зародыше мыши. И это действительно сработало — у ученых получился «наивный» набор человеческих стволовых клеток.

У большинства эмбрионов «человекомыши» наивные ЭСК человека успешно развивались в зрелые клетки — причем с удивительной скоростью, словно мышиные.

Однако несмотря на эти успехи, доля человеческих клеток все равно составила лишь 4%. Например, 24 мая на сайте препринтов Biorxiv было опубликовано исследование, где говорится, что ученым удалось вывести эмбрион-химеру с 20% человеческих клеток. Правда, эта работа пока должным образом не рецензировалась и потому к ней стоит относиться с осторожностью.

Конечно, в связи с подобными исследованиями могут возникнуть вопросы этического характера — в какой момент доля «человеческих» клеток в организме мыши сделает ее представителем человеческого вида. И это является большим полем для будущих дискуссий.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Американские биологи создали химерные зародыши человека и мыши, в которых доля человеческих клеток составила до 4%. Это больше, чем было ранее в эмбрионах...
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Xiaomi выпустит еще три недорогих смартфона. Цены - от 100 евро
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Hi-Tech

Свежие газеты

31.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
01.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Hi-Tech)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика