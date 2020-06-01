ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Xiaomi выпустит еще три недорогих смартфона. Цены - от 100 евро

01.06.2020 11:24 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: IT.Tut.by

Xiaomi уже выпустила «народные» Redmi Note 9S и Redmi Note 9 Pro, но этими аппаратами линейка не ограничится. Gizchina со ссылкой на источник сообщает, что производитель покажет еще как минимум три гаджета. Продаваться они будут относительно недорого — от 100 евро.

Xiaomi выпустит еще три недорогих смартфона. Цены - от 100 евро

Речь идет про три смартфона — Redmi 9A, Redmi 9C и Redmi 9. Все три аппарата — из начальной ценовой категории, так что ждать от них максимальной производительности не стоит. Впрочем, судя по опубликованным характеристикам, соотношение цены и качества неплохое.

Самая недорогая модель — Redmi 9A — обзаведется IPS-экраном на 6,53 дюйма с разрешением HD+, процессором MediaTek Helio G25, 3/32 ГБ памяти, а также аккумулятором на 5000 мА·ч. В активе также порты 3,5-мм и USB-C. Камера окажется двойной, на 13 Мп + 5 Мп.

«Средняя» модель — Redmi 9C — оснащается такими же процессором, батареей и экраном. Правда, памяти побольше — уже 3/64 ГБ. А еще камера располагает тремя модулями (13 Мп + 2 Мп + 5 Мп). Старший Redmi 9 может похвастаться процессором MediaTek G70, экраном на 6,53 дюйма, но уже с Full HD+, аккумулятором на 5000 мА·ч, 4/64 ГБ памяти, а также камерой с модулями на 13 Мп + 8 Мп + 5 Мп + 2 Мп. Разумеется, есть 3,5-мм джек и USB-C.

Предполагаемые цены: Redmi 9A — от 100 евро, Redmi 9C — от 130 евро, Redmi 9 — от 160 евро. Точная дата анонса пока не известна.

Ниже — цены популярных у нас Xiaomi:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Xiaomi уже выпустила «народные» Redmi Note 9S и Redmi Note 9 Pro, но этими аппаратами линейка не ограничится. Gizchina со ссылкой на источник сообщает, что производитель покажет еще...
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Hi-Tech

Свежие газеты

31.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
01.06.2020
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Новости Hi-Tech)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика