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Ученые нашли под Новой Зеландией самый большой в мире пузырь с лавой

01.06.2020 13:58 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Исследователи из Веллингтонского университета выяснили, что Северный остров Новой Зеландии находится на «самом большом вулканическом излиянии» на Земле — древнем вулканическом суперплюме. Об этом пишет The Conversation.

Ученые нашли под Новой Зеландией самый большой в мире пузырь с лавой
Фото: Shane Avery, unsplash.com

Около 120 миллионов лет назад — во времена динозавров в меловой период — под океаном образовалось подводное плато размером с Индию. Это произошло благодаря подъему из недр земли суперплюма — гигантского пузыря с лавой, который застыл при понижении температуры ближе к поверхности Земли.

Со временем это плато раздробилось из-за движения тектонических плит. Один фрагмент в настоящее время находится под Новой Зеландией и образует плато Хикуранги.

На карте ниже показано, где сейчас находятся фрагменты этого некогда гигантского океанического плато. Красные стрелки показывают направления их движения, а прямые черные линии показывают области, упомянутые в недавнем исследовании.

Ученые нашли под Новой Зеландией самый большой в мире пузырь с лавой
Изображение: Simon Lamb

Исследователи изучили скорость распространения сейсмических волн через слои пород под плато Хикуранги, чтобы определить их происхождение и особенности. Ключевым наблюдением в новом исследовании является то, что волны сейсмического давления проходят через мантийные породы под этим плато гораздо быстрее, чем это бывает под большей частью морского дна.

Причем скорость этих волн одинаково высока для сейсмических колебаний, распространяющихся по горизонтали, но гораздо ниже для тех, что движутся вертикально вверх. Эта разница и позволила исследователям сопоставить горные породы плато Хикуранги с породами плато Манихики к северу от Самоа и плато Онтонг-Ява к северу от Соломоновых островов — все они имеют одинаковые скоростные характеристики, то есть, когда-то были частями одного и того же суперплюма.

Отмечается, что массовые извержения вулканов около 250 миллионов лет назад предположительно были вызваны появлением суперплюма. Эта вулканическая активность могла изменить климат Земли и спровоцировать массовое вымирание тогдашних обитателей Земли.

Новая Зеландия и некоторые острова в юго-западной части Тихого океана расположены на остатках некогда мощной «геологической силы». Ученые не знают, продолжается ли этот процесс до сих пор, но они могут при помощи современного оборудования получить представление о связи между тем, что происходит в недрах планеты, и тем, что образуется наверху.

 
 
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Исследователи из Веллингтонского университета выяснили, что Северный остров Новой Зеландии находится на «самом большом вулканическом излиянии» на Земле —...
 
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