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Сайт poezd.rw.by прекращает работу. Как теперь купить билеты на поезда

02.06.2020 11:02 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Ресурс poezd.rw.by с 15 июня больше не работает. Об этом говорится на официальном сайте белорусской железной дороги.

Сайт poezd.rw.by прекращает работу. Как теперь купить билеты на поезда
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«Для оформления и возврата проездных документов пользуйтесь единым разделом „Услуги пассажирам“ на официальном сайте Белорусской железной дороги либо мобильным приложением „БЧ. Мой поезд“», — говорится в сообщении. Приложение доступно как на Android, так и iOS. Чтобы войти в свой профиль, нужно использовать логин и пароль от poezd.rw.by.

C 19 июня оплатить билеты получится и через интернет-банкинг «Беларусбанка» в разделе «Услуги пассажирам».

 
 
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Ресурс poezd.rw.by с 15 июня больше не работает. Об этом говорится на официальном сайте белорусской железной дороги.
 
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