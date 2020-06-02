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Сайт poezd.rw.by прекращает работу. Как теперь купить билеты на поезда
02.06.2020 11:02 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Ресурс poezd.rw.by с 15 июня больше не работает. Об этом
«Для оформления и возврата проездных документов пользуйтесь
C 19 июня оплатить билеты получится и через интернет-банкинг «Беларусбанка» в разделе «Услуги пассажирам».
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На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ресурс poezd.rw.by с 15 июня больше не работает. Об этом говорится на официальном сайте белорусской железной дороги.
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