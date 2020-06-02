|
Потенциально опасный астероид приближается к Земле
02.06.2020 12:10 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Потенциально опасный астероид, размер которого оценивается в 250−570 метров, приближается к Земле. Об этом
Астероид открыли в 2002 году и присвоили ему номер 163 348 (2002 NN4). NASA определило его как «потенциально опасный астероид», так как его траектория пересекает орбиту Земли.
Предполагается, что 6 июня в 6.20 мск астероид пройдет на минимальном расстоянии от Земли. Он пролетит от планеты в 13 раз дальше, чем орбита Луны.
Ранее в NASA сообщили, что оборудование агентства 29 мая зарегистрировало на Солнце вспышку. По данным NASA, эта вспышка стала мощнейшей с октября 2017 года. При этом излучение от нее неспособно навредить людям, однако оно может нарушить работу GPS и связи.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Потенциально опасный астероид, размер которого оценивается в 250−570 метров, приближается к Земле. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Space Reference и данные...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Hi-Tech)