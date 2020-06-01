Армия США получила самую современную версию танков Abrams

Источник материала: IT.Tut.by

Третья бронетанковая бригада Greywolf первой кавалерийской дивизии получила модернизированные основные боевые танки (ОБТ) Abrams. Одна из главных особенностей M1A2 SEP V3 — комплекс израильской активной защиты Trophy, который может эффективно перехватывать неприятельские боеприпасы при помощи РЛС и поражающих элементов. Об этом пишет Naked Science.



M1A2 SEP V3 / (c)dambiev

Ранее эффективность этой системы была подтверждена в реальных боевых действиях, когда израильские танки Merkava, оснащенные Trophy, попадали под обстрел гранатометов и противотанковых ракетных комплексов. Вместе с тем, по мнению ряда экспертов, комплекс будет испытывать большие трудности, если придется иметь дело с современными снарядами, летящими со скоростью 1500−1700 м/с.

Кроме Trophy модернизированный танк получил комплекс средств радиосвязи JTRS, модернизированную систему управления огнем, усовершенствованную технологию конструктивно-сменных блоков, новую версию комплекса средств защиты от самодельных взрывных устройств, имеющую дистанционное управление, и ряд других важных усовершенствований.

Напомним, контракт на модернизацию дополнительных танков до нового уровня был выдан корпорации General Dynamics в январе прошлого года, а общий предварительный рамочный контракт от декабря 2017 г. предполагает доведение в ближайшие годы более 435 танков М1А1 до уровня M1A2 SEP V3. В целом модернизация ОБТ до нового уровня должна существенно повысить потенциал Сухопутных сил США.

Соединенные Штаты — далеко не единственная страна, которая в последние годы задумалась о радикальном повышении боевых возможностей своих танков. В Европе лидерами в этой области считаются немцы. В прошлом году немецкая армия получила первый танк Leopard 2A7V, отличающийся от более ранних версий целым рядом важных улучшений, в частности — самой передовой на сегодня электроникой. Всего в рамках программы Минобороны Германии должно получить 104 танка в варианте 2A7V с поставкой последней из этих машин в 2023 году.

Кроме этого, сейчас Германия вместе с Францией активно работают над танком нового поколения, который должен в будущем сменить Leopard и французский Leclerc. Контракт на создание танка подписали в апреле этого года. Одной из особенностей ОБТ может стать принципиально новое, более мощное орудие калибра 130−140 миллиметров.