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Apple обновит пятилетние iPhone - в последний раз

02.06.2020 13:24 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Apple обновит до iOS 14 все устройства, которые работают на iOS 13. Об этом пишет известное издание MacRumors со ссылкой на The Verifier.

Apple обновит пятилетние iPhone - в последний раз

Новую iOS 14 (соответственно, и iPadOS 14) Apple представит 22 июня на онлайн-конференции WWDC 2020. К релизу для всех пользователей система будет готова не раньше осени — ближе к моменту запуска новых iPhone 12. Впрочем, iOS 14 станет способна работать и на более ранних аппаратах производителя.

По информации изданий, ОС получат следующие смартфоны:

  • iPhone SE (2020);
  • iPhone 11;
  • iPhone 11 Pro;
  • iPhone 11 Pro Max;
  • iPhone XS;
  • iPhone XS Max;
  • iPhone XR;
  • iPhone X;
  • iPhone 8 и iPhone 8 Plus;
  • iPhone 7 и 7 Plus;
  • iPhone SE (2016);
  • iPhone 6s и 6s Plus.

Таким образом, новейшая «операционка» Apple распространится и на смартфоны, выпущенные уже пять лет назад (речь про iPhone 6s и 6s Plus). Впрочем, для них этот апдейт наверняка станет последним, а вот iPhone 7 компания еще будет поддерживать как минимум несколько лет.

Ниже — цены популярных у нас iPhone:

 
 
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Apple обновит до iOS 14 все устройства, которые работают на iOS 13. Об этом пишет известное издание MacRumors со ссылкой на The Verifier.
 
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