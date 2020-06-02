Ученые: массовое вымирание животных на Земле ускоряется

Источник материала: IT.Tut.by

Голоценовое вымирание, также известное как «Шестое массовое вымирание» — одно из наиболее значительных массовых вымираний видов в истории Земли, которое протекает прямо сейчас. Но недавнее исследование показывает, что оно ускоряется. Об этом сообщает Science Alert со ссылкой на PNAS .



Черный носорог, находящийся под угрозой исчезновения. Изображение: Jonathunder / wikipedia.org

Исследователи утверждают, что массовое вымирание, которое происходит сейчас на Земле, ускоряется. По их словам, это словно домино — падение одного элемента приводит к падению других. Дестабилизированные экосистемы и ослабленные пищевые цепи усложняют выживание любых видов, в том числе и людей.

Эколог Херардо Себальос (Gerardo Ceballos) из Национального автономного университета Мексики пять лет назад руководил исследованием, в ходе которого пришел к выводу, что раньше средняя скорость исчезновения видов позвоночных (два случая исчезновения млекопитающих на 10 тысяч видов каждые 100 лет) была значительно меньше, чем потери в XX веке , которые были в 100 раз выше.

Недавно Себальос и его коллеги вернулись с новым исследованием, согласно которому ожидается, что темпы вымирания позвоночных, которые мы уже наблюдаем, резко вырастут в будущем.

В ходе исследования группа использовала данные из Красного списка угрожаемых видов МСОП и организации Birdlife International для изучения популяций позвоночных животных, которые считаются находящимися на грани исчезновения, так как они потеряли большую часть своего географического ареала и теперь включают менее тысячи живых существ по всему миру.

По данным исследователей, 1,7 процента оцениваемых наземных видов позвоночных — всего 515 видов — соответствуют этому описанию, причем около половины из них имеют менее 250 выживших.

Еще 388 видов живут немного лучше — с популяциями от 1000 до 5000 особей — но команда говорит, что 84 % этих животных обитает в тех же регионах, что и 515 видов на грани исчезновения. Это свидетельствует о том, что они, вероятно, столкнутся похожими проблемами из-за разрушенных пищевых цепей, вырубки леса, загрязнения или других факторов антропогенного характера.

«Около 94% популяций 77 видов млекопитающих и птиц, находящихся на грани, были потеряны в прошлом веке», — пишут ученые.

Исследователи предполагают, что если добавить к 515 видам, находящимся на грани вымирания и которые будут существовать еще в течение нескольких десятилетий, 543 вида позвоночных, вымерших с 1900 года, то темпы вымирания будут в 117 раз выше, чем стандартная скорость . Поэтому исследователи призывают принять меры вроде введения широкого запрета на торговлю дикими видами, замедления вырубки лесов и признания всех популяций животных численностью менее 5000 находящимися под угрозой исчезновения.