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Ученые: массовое вымирание животных на Земле ускоряется
02.06.2020 14:14 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Голоценовое вымирание, также известное как «Шестое массовое вымирание» — одно из наиболее значительных массовых вымираний видов в истории Земли, которое протекает прямо сейчас. Но недавнее исследование показывает, что оно ускоряется. Об этом
Исследователи утверждают, что массовое вымирание, которое происходит сейчас на Земле, ускоряется. По их словам, это словно домино — падение одного элемента приводит к падению других. Дестабилизированные экосистемы и ослабленные пищевые цепи усложняют выживание любых видов, в том числе и людей.
Эколог Херардо Себальос (Gerardo Ceballos) из Национального автономного университета Мексики пять лет назад
Недавно Себальос и его коллеги вернулись с новым исследованием, согласно которому ожидается, что темпы вымирания позвоночных, которые мы уже наблюдаем, резко вырастут в будущем.
В ходе исследования группа использовала данные из Красного списка угрожаемых видов МСОП и организации Birdlife International для изучения популяций позвоночных животных, которые считаются находящимися на грани исчезновения, так как они потеряли большую часть своего географического ареала и теперь включают менее тысячи живых существ по всему миру.
По данным исследователей, 1,7 процента оцениваемых наземных видов позвоночных — всего 515 видов — соответствуют этому описанию, причем около половины из них имеют менее 250 выживших.
Еще 388 видов живут немного лучше — с популяциями от 1000 до 5000 особей — но команда говорит, что 84 % этих животных обитает в тех же регионах, что и 515 видов на грани исчезновения. Это свидетельствует о том, что они, вероятно, столкнутся похожими проблемами из-за разрушенных пищевых цепей, вырубки леса, загрязнения или других факторов антропогенного характера.
«Около 94% популяций 77 видов млекопитающих и птиц, находящихся на грани, были потеряны в прошлом веке», — пишут ученые.
Исследователи предполагают, что если добавить к 515 видам, находящимся на грани вымирания и которые будут существовать еще в течение нескольких десятилетий, 543 вида позвоночных, вымерших с 1900 года, то темпы вымирания будут в 117 раз выше, чем
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Голоценовое вымирание, также известное как «Шестое массовое вымирание» — одно из наиболее значительных массовых вымираний видов в истории Земли, которое...
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