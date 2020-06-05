«Самое лучшее сравнение». В США опубликовали совместное фото новейшего и старого авианосцев

Источник материала: IT.Tut.by

ВМФ США опубликовал снимок, на котором рядом плывут два американских суперавианосца, олицетворяющие старое и новое в этом классе кораблей. Корабль «Гарри Трумэн» на фото соседствует с новейшим «Джеральдом Фордом», что дает возможность провести визуальное сравнение двух гигантов, что и сделал эксперт Тайлер Роговей из The Drive.

Сегодня во флоте США десять авианосцев класса «Нимиц» (к ним относится и «Трумэн») и всего один «Джеральд Форд», который пока обкатывают, избавляя от «детских болезней». У кораблей много общего, но есть и существенные различия.

В первую очередь, видна разница в «острове» надстройки авианосцев. У «Джеральда Форда» надстройка занимает значительно меньшую площадь и сдвинута по сравнению с «Трумэном» на 42 метра, чтобы обеспечить больше места на палубе. Особая форма «острова» связана с необходимостью размещения большого радара с активной фазированной решеткой. Эта РЛС позволяет обеспечить покрытие на 360 градусов вокруг корабля и лишена недостатков более ранних вращающихся радиолокаторов.

Количество авиационных подъемников у «Гарри Трумэна» больше, чем на «Форде» — четыре против трех. Однако утверждается, что больший размер подъемников нового авианосца и их расположение позволяют сделать работу эффективнее и обойтись тремя «лифтами». В перспективе ВМФ ожидает от «Джеральда Форда» на 25% большего количества самолето-вылетов, чем на любом из «Нимицев», но пока до этого показателя очень далеко.

Еще одной особенностью внешнего вида «Форда» являются большие конструкции на корме. Они дают большую экономию пространства на ангарной палубе. Также есть возможность размещать наверху большее количество оборонительного вооружения, такого, как лазерное.

«Джеральд Форд» — единственный пока во флоте США авианосец своего типа, именно такие корабли должны со временем заменить прославленные, но устаревающие «Нимицы». В строю «Форд» находится с 2017 года, но все свидетельствует о том, что корабль еще нужно доводить до ума.