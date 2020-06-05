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Задача на выходные. Сумеете отличить орла от решки?

05.06.2020 09:42 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Загадок про деньги великое множество, но эту мы считаем одной из самых изящных. Решение лежит буквально на поверхности, никаких сложных вычислений — но найти ответ может не каждый. Попробуйте и вы!

Задача на выходные. Сумеете отличить орла от решки?
Фото: Ibrahim Rifath / Unsplash

Итак, на столе в темной кухне лежат 100 монет. 88 из них повернуты вверх орлом, 12 — решкой. Наша задача очень простая: разделить монеты на две группы так, чтобы в них было равное количество тех, что повернуты вверх решкой. Монеты при этом можно переворачивать как угодно.

Важно! Кухня, как уже написано выше, темная, так что вы ничего не видите. И на ощупь отличить орла от решки тоже по условиям задачи нельзя, так что перебирание и ощупывание монет ничего не даст.

Дерзайте! Решение правда очень красивое.

 
 
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Загадок про деньги великое множество, но эту мы считаем одной из самых изящных. Решение лежит буквально на поверхности, никаких сложных вычислений — но найти...
 
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