Смеется ли над вами ваша кошка?

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Это знает любой хозяин домашнего животного: со временем между ним и его любимцем устанавливается эмоциональная связь. Но каковы ее проявления? Понимаем ли мы, что о нас думает наша кошка или собака?



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Мы разговариваем со своим псом, мы обижаемся на свою кошку, мы рассказываем своему попугаю о себе такие вещи, о которых не рискнули бы рассказать никому больше.

И хотя мы подозреваем, что такое поведение абсолютно лишено смысла, где-то в глубине души все равно надеемся, что наш любимец нас понимает. И сочувствует нам. А может, смеется над нами?

Что и в каких пределах понимают о нас животные? Например, мы знаем, что они способны испытывать удовольствие, но есть ли у них чувство юмора? Понимают ли они шутку? Способны ли сами пошутить? Или посочувствовать вам, когда вы уронили что-то тяжелое на ногу?

Смеются ли собаки, кошки и другие животные так же, как мы?

Почему мы вообще смеемся?

Причины, по которым люди выработали умение смеяться, во многом остаются загадкой. Каждый человек на нашей планете, независимо от того, на каком языке он говорит, смеется. И все мы делаем это не задумываясь, спонтанно.

Смех как будто прорывается на поверхность откуда-то из глубины, и мы никак не можем этому помешать. Он заразителен, он социален, и, судя по всему, древние люди выработали это умение (или полезный инстинкт?) еще до того, как научились говорить.

Считается, что смех — это своего рода объединяющий людей элемент. В то же время есть и другая теория: якобы когда-то этот звук служил предупредительным сигналом об опасности — например, о появлении саблезубого тигра (и тут уже было не до смеха).

Так что, хотя мы не понимаем, почему мы это делаем, мы точно знаем, что мы делаем это (смеемся). Но способны ли хихикать животные, и если нет, то почему?

Веселящиеся обезьяны

Обезьяны — шимпанзе, гориллы, орангутаны — наши ближайшие родственники, поэтому вполне понятно, что у них выражение удовольствия во время игр или когда их ласково щекочут, очень похоже на человеческое по издаваемым звукам.

По большей части это напоминает пыхтение, при этом у приматов, самых близких к нам (например, у шимпанзе), издаваемые звуки более похожи на человеческий смех — в отличие, скажем, от звуков, которые издает веселящийся орангутан.

Именно тот факт, что эти звуки издаются во время стимулирующего воздействия (например, щекотки), заставляет предположить, что умение смеяться развилось у людей раньше, чем речь.

Сообщалось, что Коко, знаменитая горилла, пользовавшаяся языком жестов, однажды связала шнурки на обуви смотрителя зоопарка, а потом знаками показывала ему: «а теперь догони меня». Что, возможно, служит подтверждением умения шутить.

Разговорчивые вороны

А как насчет совершенно иной ветви животного царства — птиц?

Конечно, некоторые наиболее одаренные крылатые имитаторы (например, какаду) способны подражать звукам человеческого смеха. Некоторые попугаи даже были замечены за поддразниванием других животных — например, по-хозяйски свистя собаке, вводя ее этим в заблуждение и явно этим забавляясь.

Вороны и другие представители семейства врановых умеют пользоваться орудиями для извлечения пищи, что говорит об их незаурядном интеллекте. Но о чем говорят случаи, когда вороны тянут за хвост хищника?

Считалось, что они делают это исключительно для того, чтобы отвлечь другое животное и украсть у него пищу. Однако все больше свидетельств, что вороны так себя ведут даже тогда, когда никакой пищи нет. Они просто развлекаются?

Таким образом, можно предположить, что некоторые птицы обладают чувством юмора и даже способны смеяться — просто мы пока еще не научились идентифицировать их смех.

Животный юмор

Некоторые другие живые существа тоже, похоже, способны посмеяться. Например, крысы, когда их щекочут у основания шеи, попискивают от удовольствия.

Дельфины издают умиротворяющие звуки, когда понарошку дерутся — чтобы показать, что их поведение не несет угрозы тем, с кем они пытаются играть. Слоны часто трубят во время игр.

Однако практически невозможно доказать, соответствует ли такое поведение человеческому смеху или это лишь звуки, которые животному нравится издавать в той или иной ситуации.

Может, и рады бы посмеяться…

Вернемся к псам и котам, которые живут с нами. Могут ли они смеяться над нами? Подшучивать втихаря?

Есть доказательства того, что у собак развилась способность, похожая на смех. Звук похож на тяжелое пыхтение, которое по своим звуковым параметрам отличается от обычного тяжелого дыхания, применяемого для управления температурой тела.

Кошки, с другой стороны, как считается, эволюционировали так, чтобы не показывать своих эмоций при жизни в дикой природе (они были одомашнены человеком гораздо позже, чем собаки. — Ред.).

Мурлыканье, конечно, может говорить о том, что кот доволен жизнью, но оно может означать и множество других вещей — вплоть до стресса.

Котам нравится участвовать в разных проказах, но это может быть просто попыткой привлечь к себе внимание, а не проявлением чувства юмора.

Пока же наука не располагает доказательствами того, что кошки умеют смеяться. Так что будьте спокойны — ваш кот над вами не подшучивает.

Однако если ему удастся приобрести такое умение — будьте уверены, за ним не заржавеет.