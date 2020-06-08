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Российский глубоководный аппарат уточнил глубину Марианской впадины. Она на тысячу метров меньше

08.06.2020 10:12 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Российский глубоководный автономный аппарат «Витязь» во время погружения на дно Марианской впадины для измерения ее глубины получил результат на 1 тыс. метров меньше показателя, установленного в 1957 году советскими исследователями. Также в ходе экспедиции аппарат открыл новое течение, рассказал в интервью ТАСС заместитель генерального директора Фонда перспективных исследований (ФПИ) Игорь Денисов.

Российский глубоководный аппарат уточнил глубину Марианской впадины. Она на тысячу метров меньше
Марианская впадина

По его словам, в прошлом веке в данной точке Марианской впадины работало судно Академии наук СССР «Витязь». «Нашим аппаратом была зафиксирована глубина в 10 028 метров. А судно времен СССР зафиксировало глубину в 11 022 метра. Это говорит о том, что есть информация к размышлению — то ли предыдущий „Витязь“ некорректно замерил глубину, то ли поменялось само дно. Все это подлежит осмыслению и анализу», — сказал Денисов.

Он подчеркнул, что по имеющимся сейчас данным, нельзя говорить о том, что точно измерена предельная глубина Марианской впадины. Дело в том, что измерение глубины происходит по замерению скорости звука, а она с глубиной серьезно меняется и зависит от многих гидрофизических параметров. «Говорить, что у нас есть полное представление о Марианской впадине по данным, полученным со дна, не приходится. Это достаточно активное геологическое образование, подверженное изменениям», — заключил заместитель гендиректора ФПИ.

Как рассказал Денисов, во время всплытия аппарат «Витязь» отнесло далеко от точки предполагаемого выхода на поверхность. «При первом всплытии мы „поймали“ аппарат в девяти километрах от корабля, хотя предполагали, что он всплывет поближе. Это говорит о том, что там есть течения, до сих пор не описанные», — отметил Денисов.

Глубоководный беспилотник «Витязь» стал первым в мире полностью автономным необитаемым подводным аппаратом, достигшим самой глубокой точки Мирового океана. В ходе первого погружения 8 мая он установил на дне Марианской впадины вымпел в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

 
 
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Российский глубоководный автономный аппарат «Витязь» во время погружения на дно Марианской впадины для измерения ее глубины получил результат на 1 тыс. метров...
 
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