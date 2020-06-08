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Климатологи: в мае в Сибири было на 10 градусов жарче, чем обычно

08.06.2020 11:20 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

В мае температура воздуха в Сибири была на 10 ° C выше среднего показателя за всю историю наблюдений. Об этом пишет Science Alert со ссылкой на данные Европейского центра прогнозов.

Климатологи: в мае в Сибири было на 10 градусов жарче, чем обычно
Изображение: Европейский центр прогнозов

Служба по контролю за изменением климата (C3S) программы «Коперник» Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды заявила, что в мае 2020 года в некоторых частях Аляски, Европы, Северной Америки, Южной Америки, Африки и Антарктиды было на 0,63 ° C теплее, чем в среднем за май с 1981 по 2010 год.

В частности, в Западной Сибири стояла необычайно теплая погода в течение нескольких месяцев подряд — об этом агентству AFP сообщила старший научный сотрудник C3S Фрейя Вамборг (Freja Vamborg). По ее словам, эта аномалия началась в январе.

Так, на графиках ниже показаны среднемесячные и среднеевропейские аномалии приземной температуры воздуха относительно 1981−2010 годов. Более темные полосы обозначают майские значения.

Климатологи: в мае в Сибири было на 10 градусов жарче, чем обычно
Изображение: Copernicus Climate Change Service/ECMWF

По всему миру средняя температура на протяжении 12 месяцев до мая 2020 года была близка к показателю на 1,3 ° C выше доиндустриального уровня (это нечто вроде эталона, относительно которого измеряется скорость глобального изменения климата). Отметим, что в соответствии с Парижским соглашением 2015 года почти 200 стран обязались ограничить повышение средней температуры поверхности Земли до уровня «значительно ниже» 2 ° C и, по возможности, до 1,5 ° C.

Волна тепла в некоторых частях Сибири и Аляски вызывает тревогу у специалистов, так как именно эти участки были охвачены мощными лесными пожарами в прошлом году, и нынешняя жара может вновь спровоцировать очаги возгорания.

Что касается именно Сибири, то текущие температуры уже почти на 10 ° C выше среднего показателя 1981−2010 годов. Сообщается о «рекордно раннем разрушении речного льда» на реках Обь и Енисей.

На графике ниже показана средний показатель концентрации арктического морского льда за май 2020 года (слева) где жирной оранжевой линией обозначены края морского льда в мае за период 1981—2010 годов. Справа — аномальные концентрации арктического морского льда в мае 2020 года относительно майского среднего показателя за период 1981—2010 годов.

Климатологи: в мае в Сибири было на 10 градусов жарче, чем обычно
Изображение: Copernicus Climate Change Service/ECMWF

С марта по май программа «Коперник» регистрировала температуры выше средней в большей части Арктики, хотя в северной Канаде весна была более холодной, чем обычно.

В некоторых частях Европы — от Балкан до Скандинавии — в мае также наблюдалась более низкая, чем в среднем, температура, как и в Австралии, на юге Азии и на востоке США.

В целом, глобальные температуры поднялись более чем на 1 ° C с середины 19-го века — в основном благодаря сжиганию ископаемого топлива. В Арктике же средняя температура поднялась на 2 ° C с середины 19-го века.

 
 
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В мае температура воздуха в Сибири была на 10 ° C выше среднего показателя за всю историю наблюдений. Об этом пишет Science Alert со ссылкой на данные Европейского...
 
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