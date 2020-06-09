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Зафиксирован сигнал из далекого космоса, повторяющийся каждые 157 дней

09.06.2020 12:10 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Астрономы обсерватории Джодрелл-Бэнк в Великобритании обнаружили источник быстрых радиовсплесков (FRB), который испускает повторяющиеся импульсы с определенной регулярностью. По словам ученых, открытие помогает раскрыть тайну происхождения этих объектов, чья природа пока что остается необъяснимой. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Phys.org.

Зафиксирован сигнал из далекого космоса, повторяющийся каждые 157 дней
Изображение использовано в качестве иллюстрации. Фото: ESO / newscientist.com

В ходе наблюдений за источником повторяющихся всплесков FRB 121 102 было выявлено 32 всплеска. Оказалось, что радиоимпульсы испускаются в течение приблизительно 90 дней, после чего следует период молчания длительностью 67 дней. Весь цикл занимает 157 дней. Наличие регулярной последовательности указывает на повторяющуюся природу источника, который может представлять собой вращающуюся массивную звезду, нейтронную звезду или черную дыру.

Повторяющиеся FRB обычно объясняют прецессией магнитной оси у нейтронной звезды с мощным магнитным полем, однако 157-дневный цикл не вписывается в эту картину.

Источник повторяющихся быстрых радиовсплесков FRB 121 102 был обнаружен с помощью радиотелескопа Arecibo 2 ноября 2012 года, однако до сих пор ученые не знали, что его вспышки происходят регулярно. Известен еще один источник периодических радиовсплесков FRB 180 916. J10158+56, у которого цикл длится всего лишь 16 дней.

 
 
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Астрономы обсерватории Джодрелл-Бэнк в Великобритании обнаружили источник быстрых радиовсплесков (FRB), который испускает повторяющиеся импульсы с определенной...
 
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