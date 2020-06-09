Умеющий разрушать города. 62 года назад на воду спустили первый подводный ракетоносец

Источник материала: IT.Tut.by

9 июня 1958 года на американской верфи Electric Boat в Коннектикуте, США, сошла со стапелей подводная лодка с ничем не примечательной историей. Особенное в субмарине «Джордж Вашингтон» было только одно — при желании или по приказу сверху ее командир мог развязать третью мировую или сравнять с землей не понравившийся город. 42.TUT.BY рассказывает историю первой субмарины с баллистическими ракетами.



Фото: wikipedia.org

Попытки соединить подводную лодку и большую ракету велись давно — как только у немцев появилась летающая более-менее в цель «Фау-2,» гитлеровское руководство тут же затребовало ее «подводный» вариант.

Плюсы очевидны: субмарина может проскочить в подводном положении любое кольцо морской блокады, подойти на нужное расстояние и затем пустить ракету. Для Рейха это значило возможность напрямую угрожать недосягаемой до тех пор Америке. Без ядерного оружия, конечно, Гитлер не мог выиграть войну одними ракетами — по Лондону их выпустили сотни, а толку было чуть. Но идея выглядела — и являлась — перспективной.

Однако германскую военную мощь стерли в порошок советские танки и союзная авиация, пара атомных грибов поднялась над Японией, и Вторая мировая быстро сменилась холодной войной. И в этом противостоянии сверхдержав, расположенных в разных полушариях, подводные ракетоносцы оказались весьма актуальны.

До середины пятидесятых новый вид оружия не развивался: для лодок нужно было что-то посерьезнее, чем «Фау-2», а межконтинентальные баллистические ракеты тогда только-только появлялись. Поэтому первый будущий подводный ракетоносец заложили на верфи в США только в ноябре 1957 года — и то как самую обычную «торпедную» многоцелевую подлодку.

Через два года «Джордж Вашингтон» был спущен на воду и в самом конце 1959 года поступил на вооружение. При постройке в конструкцию добавили дополнительную 40-метровую секцию — в ней и размещались баллистические ракеты, ставшие знаменитыми «Полярисы». 16 ракет с боеголовками по 600 килотонн тротилового эквивалента каждая — один залп «Вашингтона» по грубым расчетам равнялся 480 Хиросимам.

Впервые «Джордж Вашингтон» отстрелялся «Полярисом» 28 июня 1960 года недалеко от мыса Канаверал — сейчас оттуда запускает свои ракеты Илон Маск и NASA. Для пуска лодке не пришлось даже всплывать: боеприпас стартовал из-под воды и попал куда планировалось.

Успешно проведя испытания, субмарина загрузилась ракетами и отправилась в свой первый боевой поход в конце осени 1960 года. Никакой сенсацией появление подводного ракетоносца не стало, разразившийся через год Карибский кризис не имел к «Джорджу Вашингтону» никакого отношения. Лодка исправно ходила в походы, осуществляла ядерное сдерживание в Атлантике и не прославилась ни громкими подвигами, ни громкими авариями.



Фото: wikipedia.org

В 1964 году «Джордж Вашингтон» перешел на Тихий океан и базировался на Гавайях десятилетиями, становясь и снимаясь с боевого дежурства. Другие ранние лодки терпели крушения, на них погибали моряки, а служба первого ракетного крейсера протекала скучно и размеренно. То есть — правильно.

Первый скандал с участием «Вашингтона» потряс мир только весной 1981 года — лодка отслужила к тому времени уже два десятилетия. 9 апреля субмарина крайне неудачно всплыла и врезалась в японское мирное судно «Нишо Мару». Будь «японец» крупным танкером или сухогрузом, ракетоносец ждала бы, возможно, печальная судьба, вплоть до потопления. Но лодке «повезло», ей попалось крошечное суденышко в 2390 тонн водоизмещением — «Вашингтон» был втрое больше. В итоге «Нишо Мару» затонуло, два моряка погибло, а ракетоносец почти не пострадал.

Малые повреждения обернулись большими политическими последствиями. Во-первых, лодка протаранила оппонента почему-то рядом с территориальными водами Японии. Во-вторых — экипаж подлодки не сделал ничего для спасения коллег с «Нишо Мару». Конечно, все понимали, что Штаты после Второй мировой полностью доминируют в регионе, а у Японии армии нет вообще — но стоило вести себя все же чуть более человечно.

Японцам не понравилось и то, что на борту лодки могли быть ядерные ракеты — и, погибни она, рядом со Страной восходящего солнца затонул бы солидный ядерный арсенал. Имелись «Полярисы» тогда на лодке или нет, американцы, кстати, не сказали. В итоге скандал удалось замять.

Инцидент с «Нишо Мару» стал в итоге единственным в биографии «Джорджа Вашингтона». Всего через год лодку переквалифицировали в многоцелевую (с торпедами вместо ракет), но и в этом качестве она прослужила всего ничего. 24 января 1985 года субмарину «Джордж Вашингтон» списали. До начала перестройки лодка не дослужила пару лет, до конца холодной войны — четыре года.

А ее потомки, более современные подводные ракетоносцы, по-прежнему составляют важнейший компонент ядерного сдерживания — за прошедшие десятилетия эта доктрина никуда не делась.