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Илон Маск назвал главный приоритет SpaceX

08.06.2020 17:58 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Глава SpaceX Илон Маск попросил сотрудников ускорить работу над строительством космического корабля Starship для полётов на Луну и Марс, пишет CNBC. Об этом предприниматель написал им 6 июня 2020 года, пишет vc.ru.

Илон Маск назвал главный приоритет SpaceX

Starship — главный приоритет компании после возвращения многоразового космического корабля Crew Dragon, пояснил Маск. SpaceX не смогла оперативно прокомментировать CNBC отправку такого письма. Starship — также многоразовый космический корабль, но для коммерческих перелетов, напоминает Bloomberg. Корабль сможет перевозить до 100 человек одновременно.

В феврале CNBC со ссылкой на источники сообщило, что SpaceX планирует привлечь 250 млн долларов при оценке в 36 млрд долларов и часть инвестиций пойдёт в том числе на Starship. В апреле компания стала участником программы NASA Artemis по исследованию Луны, она доставит грузы и оборудование на окололунную орбитальную станцию Gateway.

30 мая SpaceX впервые запустила корабль Crew Dragon c астронавтами на борту. Это был первый полет экипажа к МКС, который совершила частная компания. До этого подрядчики NASA занимались только грузоперевозками. Успех Маска приближает его к другой цели — организации космического туризма и колонизации Марса.

 
 
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Глава SpaceX Илон Маск попросил сотрудников ускорить работу над строительством космического корабля Starship для полётов на Луну и Марс, пишет CNBC. Об этом...
 
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