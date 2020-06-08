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Илон Маск назвал главный приоритет SpaceX
08.06.2020 17:58 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Глава SpaceX Илон Маск попросил сотрудников ускорить работу над строительством космического корабля Starship для полётов на Луну и Марс, пишет
Starship — главный приоритет компании после возвращения многоразового космического корабля Crew Dragon, пояснил Маск. SpaceX не смогла оперативно прокомментировать CNBC отправку такого письма. Starship — также многоразовый космический корабль, но для коммерческих перелетов, напоминает
В феврале CNBC со ссылкой на источники сообщило, что SpaceX планирует привлечь 250 млн долларов при оценке в 36 млрд долларов и часть инвестиций пойдёт в том числе на Starship. В апреле компания стала участником программы NASA Artemis по исследованию Луны, она доставит грузы и оборудование на окололунную орбитальную станцию Gateway.
30 мая SpaceX впервые запустила корабль Crew Dragon c астронавтами на борту. Это был первый полет экипажа к МКС, который совершила частная компания. До этого подрядчики NASA занимались только грузоперевозками. Успех Маска приближает его к другой цели — организации космического туризма и колонизации Марса.
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Глава SpaceX Илон Маск попросил сотрудников ускорить работу над строительством космического корабля Starship для полётов на Луну и Марс, пишет CNBC. Об этом...
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